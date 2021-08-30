Около 60% взрослых россиян перечитывали школьную литературу

Чаще всего после школы люди перечитывают "Войну и мир" Льва Толстого и "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова. При этом почти 60% россиян в разные годы после школы перечитывали курс школьной литературы. Таковы итоги исследования сервиса аудиокниг Storytel. В опросе приняли участие более 2,5 тысячи человек.

По данным Storytel, уже взрослыми 58% участников опроса перечитывали произведения из школьной программы по литературе. 49% сказали, что перечитывали и еще раз планируют перечитать любимые книги в будущем. Правда, 20% больше не хотят возвращаться к прочитанным книгам.

Первое место среди перечитываемых книг заняла "Война и мир" Льва Толстого. Далее следуют - "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Евгений Онегин" Александра Пушкина, "Отцы и дети" Ивана Тургенева.

При том 58% участников опроса отметили, что читали бы больше книг во время учебы в школе, если бы они в те годы были доступны в других форматах - электронном или аудио.

По результатам опроса, главными книгами вне школьной программы, которые произвели самое сильное впечатление в школьном возрасте, стали - Александр Дюма "Граф Монте-Кристо" и "Три мушкетера", "Два капитана" Вениамина Каверина, "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл, романы о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойля и книги про Гарри Поттера Джоан Роулинг.

По итогам опроса 39% его участников выразили мнение о том, что школьникам стоит сочетать произведения из школьной программы с другими книгами.