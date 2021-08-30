Опрос: Работающие на удаленке в два раза чаще берут подработку

Среди тех, кто работает дистанционно, почти каждый четвертый (24%), помимо основной работы, имеет подработку. Те, кто трудится на удаленке, подрабатывают в два раза чаще тех, кто ходит на работу в офис. Об этом сообщает сервис по поиску работы Superjob в опубликованном на официальном сайте исследовании.

По данным Superjob, 56% участников опроса удаленно работают только в одном месте, но хотели бы найти дополнительный источник заработка. Чаще других подрабатывают те, чьи трудовые обязанности предполагает постоянную удаленку - 41%. Среди тех, кто вынужденно перешел на дистанционную работу из-за пандемии коронавируса, дополнительно трудятся 39% опрошенных. Те же, кто работают из офиса, подрабатывают почти в два раза реже - 22%.

Как установили авторы исследования, 45% тех, кто работал удаленно и до локдауна, имеют более 30% от всего дохода с подработки. Еще одна неожиданность - летом люди подрабатывают чаще, чем зимой: 24% в августе и 17% в январе 2021 года. При этом в августе, как и в январе, у большинства на подработку уходит до десяти часов в неделю. Доход от подработки при этом не превышает 10% их общего дохода в месяц.