Опубликован первый кадр с Леа Сейду из нового фильма Кроненберга

Дэвид Кроненберг, один из крупнейших представителей американского независимого кино, после семилетнего перерыва вернется с новым фильмом "Преступления будущего".

Издание The Film Stage поделилось первым кадром из него, на котором запечатлена актриса Леа Сейду.

See the first look at Léa Seydoux in David Cronenberg’s 'Crimes of the Future' https://t.co/b49vsyq7uN pic.twitter.com/GlLUsYpESO — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) August 30, 2021

Картина расскажет о недалеком будущем, в котором люди будут учиться приспосабливаться к синтетической среде, что вызовет появление синдрома ускоренной эволюции. Из-за него человеческая физиология будет подвержена значительным изменениям.

Кроме Сейду в ленте также заняты Кристен Стюарт и Вигго Мортенсен.

Дата премьеры пока не называется.