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Опубликован первый кадр с Леа Сейду из нового фильма Кроненберга

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    30.08.2021, 17:52
Текст:   Богдан Бобров

Дэвид Кроненберг, один из крупнейших представителей американского независимого кино, после семилетнего перерыва вернется с новым фильмом "Преступления будущего".

Издание The Film Stage поделилось первым кадром из него, на котором запечатлена актриса Леа Сейду.

Картина расскажет о недалеком будущем, в котором люди будут учиться приспосабливаться к синтетической среде, что вызовет появление синдрома ускоренной эволюции. Из-за него человеческая физиология будет подвержена значительным изменениям.

Кроме Сейду в ленте также заняты Кристен Стюарт и Вигго Мортенсен.

Дата премьеры пока не называется.

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