Вышел первый трейлер драмы о принцессе Диане "Спенсер"

На YouTube опубликован первый тизер-трейлер особо ожидаемой эстетами и англофилами драмы "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" (Spencer) - о горестной судьбе принцессы Дианы.

Особый штрих - её сыграла Кристен Стюарт, и общественность уже на стадии промо-кадров отнеслась к данному факту с большим одобрением. Мол, редкостной удачи попадание.

Брак принцессы Дианы и принца Чарльза давно остыл. И хотя ходят слухи о романе Чарльза на стороне и предстоящем разводе, на рождественских праздниках в поместье королевской семьи нужно соблюсти протокол - да, Диана знает правила игры… но в этом году все будет по-другому, обещает синопсис.

Spencer - это фантазия-реконструкция насчет того, что могло произойти в те несколько судьбоносных дней.

Режиссер - лауреат Берлинского МКФ Пабло Ларриан ("Неруда", "Джеки"), сценарий - от номинанта "Оскара" Стивена Найта ("Табу", "Острые козырьки").

Spencer mvs poster is a tribute to JENNIFER LAWRENCE falling at the Oscars 😂💕 pic.twitter.com/mMYFd5JMuU — Movie Menfess (@moviemenfes) August 26, 2021

Российская премьера британо-германо-чилийского проекта - 4 ноября.

Недавно Netflix показал полную сцену с песней Дианы из четвёртого сезона "Короны", где принцессу играет Эмма Коррин.