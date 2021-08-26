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Вышел первый трейлер драмы о принцессе Диане "Спенсер"

Новости
    26.08.2021, 19:28
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ NEON Фото: youtube.com/ NEON
Фото: youtube.com/ NEON

На YouTube опубликован первый тизер-трейлер особо ожидаемой эстетами и англофилами драмы "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" (Spencer) - о горестной судьбе принцессы Дианы.

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел первый тизер "Силы собаки" с Камбербэтчем, Племонсом и Данст

Особый штрих - её сыграла Кристен Стюарт, и общественность уже на стадии промо-кадров отнеслась к данному факту с большим одобрением. Мол, редкостной удачи попадание.

Брак принцессы Дианы и принца Чарльза давно остыл. И хотя ходят слухи о романе Чарльза на стороне и предстоящем разводе, на рождественских праздниках в поместье королевской семьи нужно соблюсти протокол - да, Диана знает правила игры… но в этом году все будет по-другому, обещает синопсис.

Spencer - это фантазия-реконструкция насчет того, что могло произойти в те несколько судьбоносных дней.

Режиссер - лауреат Берлинского МКФ Пабло Ларриан ("Неруда", "Джеки"), сценарий - от номинанта "Оскара" Стивена Найта ("Табу", "Острые козырьки").

Российская премьера британо-германо-чилийского проекта - 4 ноября.

Недавно Netflix показал полную сцену с песней Дианы из четвёртого сезона "Короны", где принцессу играет Эмма Коррин.

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