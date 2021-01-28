Появился первый кадр Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Обнародована первая фотография Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы из предстоящего байопика "Спенсер" (Spencer).

Режиссером стал Пабло Ларрин, имеющий опыт по части съемок картин о жизненном пути личностей, имевших политический вес - ранее он снял фильм "Джеки" о первой леди США, Жаклин Кеннеди.

Сценаристом выступил Стивен Найт, небезызвестный создатель сериалов "Острые козырьки" и "Табу". Наряду с Кристен Стюарт в картине появятся Салли Хокинс и Тимоти Сполл. Действие будет разворачиваться в начале 90-х годов, когда принцесса принимала непростое решение о разводе с мужем, принцем Чарльзом.

Многие отмечают поразительное сходство актрисы с "королевой людских сердец":

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín"s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt — NEON (@neonrated) January 27, 2021

Напомним также, что у зрителей, интересующихся образами леди Дианы Спенсер в современном кинематографе скоро будет возможность сравнить Стюарт не только с Эммой Коррин из четвертого сезона "Короны", но и с Элизабет Дебики, которая примет эстафету в пятом и шестом сезонах.

На настоящий момент дата премьеры неизвестны, съемки проходят в Германии и в скором времени переместятся в Соединенное Королевство.