Netflix впервые показал целиком сцену с песней принцессы Дианы

Netflix впервые показал целиком знаменитую сцену из четвёртого сезона "Короны" с принцессой Дианой, в которой она поёт песню из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы".

В эпизоде, основанном на реальной истории из жизни британской королевской семьи, Диана, которую играет Эмма Коррин, подарила на годовщину свадьбы своему мужу принцу Чарльзу запись со своим исполнением любимой песни из "Призрака оперы". Как и принцесса, актриса исполнила песню сама.

В сериал попала лишь часть воспроизведённой записи, теперь Netflix опубликовал её полностью.

Отметим, в пятом и шестом сезонах Диану сыграет другая актриса - австралийка Элизабет Дебики.