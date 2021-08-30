Памфилова: Наблюдатели могут дежурить у участков по ночам

Избиркомы не будут препятствовать тем наблюдателям, которые захотят следить за участками ночью, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

На заседании комиссии в понедельник она напомнила, что после закрытия избирательных участков 17 и 18 сентября все бюллетени упакуют в сейф-пакеты и будут хранить в специальных сейфах или шкафах отдельно от другой документации. А помещения избиркомов опечатают и передадут под охрану сотрудникам правоохранительных органов.

"Если кому-то мало, исходите из резерва своих наблюдателей, вы можете еще на подступах к запечатанному, охраняемому помещению организовать дежурство. Мы препятствовать не будем", - заявила глава ЦИК.

По ее мнению, разработанная Центризбиркомом система защиты бюллетеней в условиях многодневного голосования "решает все проблемы" сохранности бланков в ночное время.

Голосование на выборах в сентябре пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Участки будут работать с восьми утра до восьми вечера. Каждый субъект наблюдения (партия, кандидат, общественная палата) может направить до шести наблюдателей на каждый участок, чтобы они могли работать по двое в течение дня, сменяя друг друга.