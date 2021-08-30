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Павел Дуров обвинил Apple и Google в цензуре

Текст:   Антон Благовещенский
30.08.2021,  
23:07

Смартфоны на самом деле являются инструментами слежения, а Apple и Google подвергают цензуре данные и приложения, которые хранятся на смартфонах. Об этом написал основатель Telegram Павел Дуров на своем канале.

"20 лет назад у нас был децентрализованный интернет и относительно свободная банковская система. Сегодня Apple и Google цензурируют информацию и приложения на наших телефонах, а Visa и MasterCard ограничивают список товаров и услуг, за которые мы можем заплатить", - уверен он.

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По мнению Дурова, все больше власти и контроля принадлежит "горстке безответственных руководителей корпораций". Также создатель Telegram раскритиковал корпорации за использование личных данных пользователей для таргетирования рекламного контента, который "мешает нам некачественными развлечениями".

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