Павел Крашенинников предложил расширить "дачную амнистию"

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников 30 августа сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, продлевающий и расширяющий "дачную амнистию".

Упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома планируется продлить до 1 марта 2031 года. Сама же "дачная амнистия" распространится и на жителей бывших рабочих поселков, точнее - на их квадратные метры. Кроме того, воспользоваться упрощенными правилами смогут наследники предыдущих владельцев. Такие наследники должны предоставить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что именно они унаследовал имущество бывшего владельца дома.

Законопроект внесли в Госдуму Павел Крашенинников и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Как рассказал Павел Крашенинников, с момента вступления в силу "дачной амнистии" в 2006 году упрощенным порядком оформления прав на жилые и дачные (садовые) дома, объекты бытового назначения, земельные участки воспользовались 14 миллионов граждан. В течение этих 15 лет поэтапно решались вопросы совершенствования системы государственной регистрации прав, "дачная амнистия" неоднократно продлевалась и дополнялась.

Тем не менее практика показала, что не все жизненные ситуации были предусмотрены законом. Так, сохраняются препятствия в "легализации" построенных жилых домов на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы. А без оформления прав на землю такие граждане лишены и возможности оформления прав на жилые дома.

Дачная амнистия" теперь распространится на рабочие поселки, возникавшие при фабриках

В советское время нередко возникали рабочие поселки при новых заводах и фабриках. Со временем такие поселки превращались в самостоятельные населенные пункты либо поглощались историческими поселениями. В жилых домах, расположенных на таких территориях, могла иметься прописка, к ним подводились коммунальные сети. В таких домах десятилетиями проживает уже не одно поколение граждан. При этом у людей может не быть на руках официальных документов.

"В целях решения этой проблемы законопроектом предлагается механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены, - рассказывают инициаторы проекта. - Предлагаемые нормы касаются жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года, т.е. до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, которые расположены в границах населенного пункта на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

По законопроекту для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом. Перечень таких документов определен законопроектом".

Например, к заявлению может быть приложен документ о выделении земли организацией-работодателем; договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения; договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам; документы технической инвентаризации; выписка из похозяйственной книги; документ, подтверждающий факт регистрации гражданина в указанном доме до мая 1998 года.

Вместе с тем регионы будут вправе, исходя их местных условий, дополнительно определять документы, которые могут быть представлены гражданином в случае отсутствия у него указанных документов.

Также Павел Крашенинников напомнил, что с 1 сентября стартует "гаражная амнистия". Она позволит в упрощенном порядке оформить капитальные гаражи.