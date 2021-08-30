Переработчики макулатуры выступили против инициативы Минэкономразвития

Сделать все необходимое для скорейшего принятия закона о расширенной ответственности производителей и обеспечить его вступление в силу с 2022 года призвали премьер-министра Михаила Мишустина в ассоциации переработчиков макулатуры. Копия письма члена наблюдательного совета саморегулирующейся организации "Лига переработчиков макулатуры" Дениса Кондратьева главе правительства есть в распоряжении редакции.

Новая концепция расширенной ответственности производителей предусматривает, что после 1 января 2022 года производители и импортеры продукции будут обязаны обеспечивать переработку всей использованной ими упаковки. Кроме того, они же будут отвечать и за утилизацию товаров. Нормативы различаются для разных видов продукции, в большинстве случаев речь идет о 25-30% процентах стоимости. Каждый год норматив утилизации должен повышаться минимум на 10%, следует из утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко в декабре 2020 года новой концепции расширенной ответственности производителей.

Минэкономразвития предлагает перенести срок вступления в силу расширенной ответственности производителей с 2022 года на 2024 год. Аргументы такие: требуется дополнительное время для создания мощностей по утилизации, выросшие издержки производителей могут привести к повышению цен и, кроме того, для вступления в силу закона с 1 января 2022 года он должен быть опубликован не позднее 30 сентября 2021 года. То есть через месяц. В то же время правительство еще не успело завершить подготовку законопроекта. Накануне парламентских выборов обеспечить его своевременное принятие будет непросто, считают в МЭР.

"За последние десять лет утилизаторы отходов бумаги и картона увеличили показатель рециклинга с 40 до 65%, перерабатывая свыше 4,4 млн тонн макулатуры ежегодно, - пишет Денис Кондратьев. - При условии внедрения правильной модели расширенной ответственности производителей общий уровень цикличности отходов бумаги и картона вырастет за несколько лет до 90%. Уже сегодня около 75% упаковки из гофрированного картона в России сделано из макулатуры".

По его мнению, все сомнения в концепции расширенной ответственности производителей могли быть высказаны еще год назад. Теперь же речь идет исключительно о попытках бизнеса отложить введение мер регулирования. По оценке Кондратьева, заявление о возможном росте цен - форма шантажа.

Также против переноса сроков вступления в силу расширенной ответственности производителей выступило и Минприроды. В министерстве напомнили, что объем образования коммунальных отходов ежегодно растет, это провоцирует риски мусорных коллапсов и ухудшение экологической обстановки. Без оперативного запуска реформы плата за возрастающий объем отходов ляжет на граждан, предупреждают в министерстве.

За прошедшие десять лет обсуждения мусорной реформы объем направляемых на захоронение отходов вырос на 20%, отметили в Минприроды. Там считают, что коллеги из Минэкономразвития не учитывают экологические риски и неверно оценивают экономические. По подсчетам Минприроды, вступление в силу расширенной ответственности производителей не может значительно повлиять на розничные цены. Кроме того, в министерстве ссылаются и на международный опыт, который доказал эффективность использования такого инструмента.