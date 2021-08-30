Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле

Предложение президента Франции создать зону безопасности в афганской столице нужно обсудить, и важно понять отношение к этому "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. "РГ"). Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, это предложение должно обсуждаться", - сказал Песков. "Здесь очень важно обсудить все модальности такой зоны, режим, а главное - очень важно понять отношение к идее создания такой зоны со стороны "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. "РГ").

Напомним, суть идеи в том, чтобы установить в Кабуле контролируемую ООН зону безопасности и продолжить гуманитарные операции.