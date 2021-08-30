Песков заявил о преждевременности пересмотра статуса "Талибана"

Нужно посмотреть на первые шаги "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация - прим. "РГ") в руководстве Афганистана, а затем уже делать выводы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, нужно ли заново рассмотреть правовой статус этого движения.

"Пока преждевременна такая постановка вопроса", - сказал Песков. И президент, и МИД заявляли о том, что необходимо посмотреть на первые шаги руководства, которое будет сформировано, а оно пока не сформировано, напомнил он. Идет очень непростой этап, связанный с продолжением завершения эвакуации оттуда иностранных граждан и афганцев, продолжил пресс-секретарь российского лидера.

"Происходит опасный процесс, связанный с нахождением на территории Афганистана также террористических группировок и элементов", - отметил Песков. "Поэтому очень важно посмотреть, какие будут первые шаги Талибана в руководстве Афганистана, потом уже можно делать какие-то выводы", - заключил он.