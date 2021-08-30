Песков заявил об отсутствии решений по изменению правил въезда мигрантов

Говорить об изменении правил въезда и пребывания мигрантов в России преждевременно, решений на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Проблема мигрантов действительно обсуждается в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля", - пояснил Песков. Она весьма и весьма актуальна не только для общепита, но и для строителей, и других секторов экономики, добавил он.

"Проблема эта непростая с учетом все-таки сохраняющейся опасности по распространению коронавируса и других аспектов. Правительство этим занимается", - заявил пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, будет ли изменение правил въезда и пребывания мигрантов, Песков сказал: "Об этом преждевременно говорить. Существуют разные экспертные предложения и от соответствующих "цехов" экономики. Но никаких решений не принималось".