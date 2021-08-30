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30.08.2021 13:19
Рубрика: Происшествия

Писатель Анатолий Макаров стал жертвой мошенников

Текст: Сергей Бабкин

Известный писатель и журналист Анатолий Макаров стал жертвой мошенников: он перевел незнакомцам более миллиона рублей, сообщает KP.Ru.

Полиция задержала интернет-мошенников, похитивших более 10 млн рублей

По данным источника издания, 81-летнему драматургу звонили мнимые представители банков и убеждали перевести накопления на "безопасные" счета. Анатолий Макаров действовал по инструкции звонивших и в общей сложности перечислил по указанным реквизитам почти 1,2 миллиона рублей.

Когда мошенники получили деньги, они сразу перестали выходить на связь. Писатель обратился в полицию. Сейчас по его заявлению проводится доследственная проверка.

Происшествия Преступления Криминал

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