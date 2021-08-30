Писатель Анатолий Макаров стал жертвой мошенников

Известный писатель и журналист Анатолий Макаров стал жертвой мошенников: он перевел незнакомцам более миллиона рублей, сообщает KP.Ru.

По данным источника издания, 81-летнему драматургу звонили мнимые представители банков и убеждали перевести накопления на "безопасные" счета. Анатолий Макаров действовал по инструкции звонивших и в общей сложности перечислил по указанным реквизитам почти 1,2 миллиона рублей.

Когда мошенники получили деньги, они сразу перестали выходить на связь. Писатель обратился в полицию. Сейчас по его заявлению проводится доследственная проверка.