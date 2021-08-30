Почему в России закрываются гипермаркеты и супермаркеты

Россияне стали меньше ездить в большие гипермаркеты, чтобы закупить продукты впрок на неделю. Они предпочитают магазины у дома или онлайн-покупки. Так, "Ашан" уже закрыл треть супермаркетов только в первом полугодии. Однако эксперты уверены, что большой формат магазинов остается перспективным каналом продаж как для физических покупателей, так и для сервисов доставки продуктов.

Покупателей в гипермаркетах хоть и меньше, зато загружают тележки больше прежнего. Фото: Reuters

"Ашан Ритейл Россия" принял решение о закрытии 17 супермаркетов, которые "показывали неудовлетворительные результаты", подтвердил "Российской газете" генеральный директор сети Иван Мартинович. Таким образом, если в июне прошлого года у российского подразделения работало 274 торговые точки разного формата, то в июне 2021 года - 238.

Закрываются магазины не стандартные для "Ашана": те, которые достались компании от сети "Атак" и открыты в качестве экспериментов самой компании, говорит генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. Но дело не столько в этом. Рынок трансформируется в сторону онлайн-торговли, потребительские предпочтения заметно меняются.

Но "Ашан" из-за перестановок в самой компании, которые наблюдались в последнее время, за этими переменами не успевает, считает Иван Федяков. Несмотря на то, что сеть одной из первых открыла свой онлайн-магазин (уже после него появились первые сервисы доставок), она оказалась в этой гонке в отстающих.

При этом тенденция к сокращению магазинов формата супер- и гипермаркет наметилась задолго до пандемии и никак с ней не связана, уточняет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Сейчас речь идет скорее не о закрытии физической розницы, а о диверсификации бизнеса, перенастройке форматов и каналов взаимодействия с клиентом. Так, именно сейчас быстрыми темпами развивается интернет-торговля - по итогам прошедшего года она занимает уже 9,6% продаж, поясняет Соколов.

Это подтверждает и опыт других крупных торговых сетей, которые развивают сразу несколько форматов торговли. В "Ленте" "РГ" рассказали, что в первом полугодии онлайн-продажи продемонстрировали рост на 300%. Трафик сократился на 2,1%, но средний чек вырос на 1,4%. При этом в первом полугодии "Лента" запустила новый формат магазинов у дома "Мини Лента", открыв двенадцать новых магазинов.

Во втором квартале 2021 года X5 закрыла 46 магазинов "Пятерочка", три супермаркета, девять гипермаркетов и один небольшой даркстор Vprok.ru "Перекресток", рассказали "РГ" в X5. Но вместе с тем сеть добавила 336 новых магазинов: 308 "Пятерочек" и 28 "Перекрестков". Количество онлайн-заказов "Перекресток Впрок" во втором квартале увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А заказы экспресс-доставки выросли в пять раз, до 4,2 млн. При этом и офлайн-продажи выросли на 4%. "С апреля трафик стал главным драйвером продаж в результате смены прежнего тренда: покупатели стали чаще посещать магазины", - утверждают в Х5.

Свой потребитель у гипермаркетов остается, но и к доставке не только еды, но и бытовой электроники за 20 минут россияне тоже быстро привыкают

Формат гипермаркета попал под давление из-за изменений потребительских предпочтений. И скорее всего, их количество будет сокращаться. Но это будет либо стратегическое решение, как в случае с Х5, который отказался от формата "Карусель", либо это будут закрытия региональных небольших сетей, которые не выдерживают конкуренции. Сейчас в стране 1100 гипермаркетов. Возможно, их количество сократится примерно на 50 магазинов, считает Федяков. Но сам по себе формат остается востребованным, уверен эксперт. Хотя трафик покупателей и снизился, это компенсировалось увеличением среднего чека. Свой потребитель у гипермаркетов есть.

Кроме того, гипермаркет сейчас выполняет роль магазина-склада. В отличие от обычного склада гипермаркет находится близко к потребителю, здесь установлены доступные цены, потому что у сетей достаточная закупочная сила. Поэтому для сервисов доставки продуктов это прекрасный вариант, считает эксперт.

При этом гипермаркеты могли бы использоваться более активно для доставки непродовольственных товаров. "Непродовольственный ассортимент ушел в онлайн. При этом сейчас активно развивается сервис экспресс-доставки. Люди привыкают, что через 15 - 20 минут можно получить не только продукты, но и смартфон или телевизор. А это невозможно сделать, если склад расположен за 300 километров от покупателя", - поясняет Федяков.

В формате магазина-склада для такой торговли кроется неплохой потенциал. Недаром в Китае "Ашан" продал свое подразделение Alibaba. В перспективе нечто подобное могло бы произойти и в России, считает Федяков.