Почему в России закрываются гипермаркеты и супермаркеты

"Ашан Ритейл Россия" принял решение о закрытии 17 супермаркетов, которые "показывали неудовлетворительные результаты", подтвердил "Российской газете" генеральный директор сети Иван Мартинович. Таким образом, если в июне прошлого года у российского подразделения работало 274 торговые точки разного формата, то в июне 2021 года - 238.
Закрываются магазины не стандартные для "Ашана": те, которые достались компании от сети "Атак" и открыты в качестве экспериментов самой компании, говорит генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. Но дело не столько в этом. Рынок трансформируется в сторону онлайн-торговли, потребительские предпочтения заметно меняются.
Но "Ашан" из-за перестановок в самой компании, которые наблюдались в последнее время, за этими переменами не успевает, считает Иван Федяков. Несмотря на то, что сеть одной из первых открыла свой онлайн-магазин (уже после него появились первые сервисы доставок), она оказалась в этой гонке в отстающих.
При этом тенденция к сокращению магазинов формата супер- и гипермаркет наметилась задолго до пандемии и никак с ней не связана, уточняет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Сейчас речь идет скорее не о закрытии физической розницы, а о диверсификации бизнеса, перенастройке форматов и каналов взаимодействия с клиентом. Так, именно сейчас быстрыми темпами развивается интернет-торговля - по итогам прошедшего года она занимает уже 9,6% продаж, поясняет Соколов.
Это подтверждает и опыт других крупных торговых сетей, которые развивают сразу несколько форматов торговли. В "Ленте" "РГ" рассказали, что в первом полугодии онлайн-продажи продемонстрировали рост на 300%. Трафик сократился на 2,1%, но средний чек вырос на 1,4%. При этом в первом полугодии "Лента" запустила новый формат магазинов у дома "Мини Лента", открыв двенадцать новых магазинов.
Во втором квартале 2021 года X5 закрыла 46 магазинов "Пятерочка", три супермаркета, девять гипермаркетов и один небольшой даркстор Vprok.ru "Перекресток", рассказали "РГ" в X5. Но вместе с тем сеть добавила 336 новых магазинов: 308 "Пятерочек" и 28 "Перекрестков". Количество онлайн-заказов "Перекресток Впрок" во втором квартале увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А заказы экспресс-доставки выросли в пять раз, до 4,2 млн. При этом и офлайн-продажи выросли на 4%. "С апреля трафик стал главным драйвером продаж в результате смены прежнего тренда: покупатели стали чаще посещать магазины", - утверждают в Х5.
Формат гипермаркета попал под давление из-за изменений потребительских предпочтений. И скорее всего, их количество будет сокращаться. Но это будет либо стратегическое решение, как в случае с Х5, который отказался от формата "Карусель", либо это будут закрытия региональных небольших сетей, которые не выдерживают конкуренции. Сейчас в стране 1100 гипермаркетов. Возможно, их количество сократится примерно на 50 магазинов, считает Федяков. Но сам по себе формат остается востребованным, уверен эксперт. Хотя трафик покупателей и снизился, это компенсировалось увеличением среднего чека. Свой потребитель у гипермаркетов есть.
Кроме того, гипермаркет сейчас выполняет роль магазина-склада. В отличие от обычного склада гипермаркет находится близко к потребителю, здесь установлены доступные цены, потому что у сетей достаточная закупочная сила. Поэтому для сервисов доставки продуктов это прекрасный вариант, считает эксперт.
При этом гипермаркеты могли бы использоваться более активно для доставки непродовольственных товаров. "Непродовольственный ассортимент ушел в онлайн. При этом сейчас активно развивается сервис экспресс-доставки. Люди привыкают, что через 15 - 20 минут можно получить не только продукты, но и смартфон или телевизор. А это невозможно сделать, если склад расположен за 300 километров от покупателя", - поясняет Федяков.
В формате магазина-склада для такой торговли кроется неплохой потенциал. Недаром в Китае "Ашан" продал свое подразделение Alibaba. В перспективе нечто подобное могло бы произойти и в России, считает Федяков.