Почти 70 человек скончались за неделю в Индии от неизвестной болезни

Неизвестная вирусная лихорадка унесла жизни 68 человек в индийском штате Уттар-Прадеш, в том числе 40 детей. Как пишут местные СМИ, статистика учитывает только те смерти, которые произошли в государственных больницах, поэтому жертв может быть гораздо больше.

Как отмечают врачи, болезнь сопровождается высокой температурой, обезвоживанием, падением уровня тромбоцитов в крови. У некоторых заболевших возникали сильные головные боли, боли в мышцах, тошнота, увеличивались лимфатические узлы.

По мнению экспертов, главной причиной возникновения вирусной лихорадки стало несоблюдение норм гигиены и санитарии. Быстрое же распространение они связывают с высокой влажностью и температурой, а также с москитами, которые обитают на западе штата и стали переносчиками. В ряде районов больных даже начали размещать в клиниках, предназначенных для лечения инфицированных коронавирусом.