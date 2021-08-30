Проценко: Летальность от COVID-19 среди невакцинированных в 4 раза выше

В центр мигранты могут прийтисамостоятельно, а не только всоставе организованной группы. Фото: Константин Завражин/РГ

У пациентов с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию, вероятность летального исхода в четыре раза выше, чем у привитых, рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Он отметил, что первая вакцина от коронавируса - "Спутник V", появилась в августе прошлого года, а в декабре уже была доступна населению. При этом региональная статистика и данные, полученные в Коммунарке, говорят об одном - у непривитых летальность в четыре раза выше.

"Если посмотреть тот процент вакцинации, который есть, то мы понимаем, что объяснение высокой летальности лежит во многом в этом", - цитирует Проценко ТАСС.

Врач добавил, что вакцинированные пациенты тоже попадают в реанимацию, однако не с поражением легких высокой степени. "Они попадают туда с инсультами, в период ковида такое бывает в силу возраста", - пояснил он.

За минувшие сутки в России подтверждено 18 325 случаев COVID-19 в 85 регионах, умерли 792 пациента. Всего за период пандемии заразились уже свыше 6,9 миллиона россиян. Массовая вакцинация началась в январе, прививки от коронавируса можно поставить бесплатно в любом российском регионе.