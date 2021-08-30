Путин одобрил активную вакцинацию учителей от коронавируса

Президент Владимир Путин высоко оценил то, что в Тверской области примерно в 75 процентах муниципалитетов привито от коронавируса почти 70 процентов учителей. О вакцинации и начале учебного года зашла речь на встрече Владимира Путина с губернатором Игорем Руденей в Кремле.

"Какой все-таки уровень готовности к 1 сентября?" - спросил президент. Руденя поблагодарил Минздрав и Минпром за прививочную кампанию, за поддержку вакцинации. "Потому что мы попросили всех учителей очень ответственно подойти к этому процессу, попросили всех учителей максимально провакцинироваться", - сказал он. "Очень хорошо откликнулись, у нас уже больше половины муниципалитетов, практически 75 процентов, где учителя превысили порог 65-70 процентов вакцинации", - сообщил глава региона.

"Это правильно и очень хорошо", - оценил Путин.