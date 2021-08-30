Власть
30.08.2021 13:26
Текст: Кира Латухина

Путин пообщается с Лукашенко в России в начале сентября

Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет с рабочим визитом в Россию в первой декаде сентября. О таких планах журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Утром Владимир Путин уже переговорил с белорусским коллегой по телефону, поздравил его с днем рождения. И не только - в том числе в плане подготовки к визиту Лукашенко в Россию лидеры обсудили ряд актуальных вопросов.

Напомним, что российский президент также направил поздравительную телеграмму имениннику.

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