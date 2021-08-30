Путин пообщается с Лукашенко в России в начале сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет с рабочим визитом в Россию в первой декаде сентября. О таких планах журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Утром Владимир Путин уже переговорил с белорусским коллегой по телефону, поздравил его с днем рождения. И не только - в том числе в плане подготовки к визиту Лукашенко в Россию лидеры обсудили ряд актуальных вопросов.

Напомним, что российский президент также направил поздравительную телеграмму имениннику.