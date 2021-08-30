Путин рассказал об эффективности прививки от коронавируса

Все показатели антител держатся хорошо, заявил президент РФ на встрече с тверским губернатором в Кремле, говоря о своей прививке от коронавируса.

Игорь Руденя доложил, что в регионе "вакцинация идет достаточно ритмично", были очереди, сейчас они уменьшились. "Пользуется самой большой популярностью "Спутник V". Не хочу пропагандировать, мы сами все уже вакцинированы по второму разу, но тема идет очень хорошо", - заметил он.

"У меня держатся все эти показатели хорошо", - сказал Владимир Путин.