Новости

В Москве горит бизнес-центр "Президент плаза" 16:11
ЦИК обратится с иском в Верховный суд по поводу ряда кандидатов от "Яблока" 15:59
"Газпром" и Венгрия договорились о поставках газа на 15 лет 15:56
Петр Толстой призвал увеличить бюджетные квоты для москвичей в столичных вузах 15:48
Средняя ставка по ипотеке в России достигла максимума с апреля прошлого года 15:39
Легкоатлет Торсунов принес России 19-е золото Паралимпийских игр 15:37
Ракова: 15 тысяч детей в возрасте 2,2 года пойдут в детские сады Москвы 15:35
Яровая планирует внести законопроект о статусе родительских комитетов в школах 15:31
Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября 15:27
В московские школы пойдут 116 тысяч первоклассников 15:24
Распространенность "дельта"-штамма в регионах превысила 95% 15:18
Путин одобрил планы Рудени пойти на выборы губернатора Тверской области 15:16
Вакцина от коронавируса в виде капель в нос может появиться через год 15:14
Пропавший без вести 19-летний актер Мэттью Миндлер найден мертвым 15:04
ВОЗ: В 33 европейских странах выросла заболеваемость COVID-19 14:57
Путин одобрил активную вакцинацию учителей от коронавируса 14:55
Последний эсминец-невидимка вышел в море 14:54
В "Векторе" заявили об отсутствии необходимости вакцинировать детей 14:50
На главу управления Росимущества Северной Осетии напали на рабочем месте 14:49
Умер барабанщик Iron Butterfly Рон Буши 14:49
Голограммы ABBA поедут в тур с хитами и новыми песнями 14:42
В Коммунарке открылось новое здание школы на 1100 мест 14:40
Путин рассказал об эффективности прививки от коронавируса 14:39
ФАС выдала Apple предупреждение из-за оплаты приложений 14:36
Собянин заявил о минимальных значениях коронавируса в Москве 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 14:39
Рубрика: Общество

Путин рассказал об эффективности прививки от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Фото: Михай Карауш / РИА Новости Фото: Михай Карауш / РИА Новости
Фото: Михай Карауш / РИА Новости

Все показатели антител держатся хорошо, заявил президент РФ на встрече с тверским губернатором в Кремле, говоря о своей прививке от коронавируса.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Минздрав: У привившихся от COVID-19 гораздо реже бывают осложнения

Игорь Руденя доложил, что в регионе "вакцинация идет достаточно ритмично", были очереди, сейчас они уменьшились. "Пользуется самой большой популярностью "Спутник V". Не хочу пропагандировать, мы сами все уже вакцинированы по второму разу, но тема идет очень хорошо", - заметил он.

"У меня держатся все эти показатели хорошо", - сказал Владимир Путин.

Общество Здоровье Президент Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября
Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам
Путин рассказал об эффективности прививки от коронавируса
Лавров: Сохранение исторической памяти важно для будущего России
Пребывание в России комика Идрака Мирзализаде признано нежелательным
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты