Радзиховский: Узбекистан не станет "подчиняться" никакой другой стране

Такое прошлое остается в долговременной памяти элит и всего народа, влияет на самооценку, самоидентификацию. В своей "Великой шахматной доске" (1997) Бжезинский писал, что "Узбекистан является главным кандидатом на роль регионального лидера в Средней Азии". Звучит многозначительно, пафосно, а то и угрожающе. Жаль только, знаменитый геополитик забыл уточнить, что это может значить практически?
Но и без него мы знаем: ничего. В XXI веке "империи не носят": никто больше не претендует и тем более ничего не делает, чтобы захватывать, колонизировать другие страны или подчинять их политически, делать "протекторатами", "доминионами" и т.д. Иное у нас "тысячелетье на дворе" - нравится это кому-то или нет.
Естественно, не является исключением и Узбекистан. Формального, да и фактического статуса "Лидер Региона" у него нет и быть не может. Зато уж и "подчиняться" никакой другой стране - будь то Россия, Китай, США или кто угодно еще - Узбекистан, конечно, не станет. Страна не только де-юре, но де-факто вполне самостоятельна - политически, экономически, психологически. А вот это - в отличие от юридической независимости - уже относится далеко не ко всем государствам мира, в том числе и не ко всем странам бывшего СССР.
Сегодня Узбекистан - не только самая населенная страна Средней Азии. Он занимает 3-е место среди республик бывшего СССР и неумолимо догоняет государство № 2 - Украину. Так, по переписи 1989 г. Украина - 51,7 млн, Узбекистан - 16,5 млн, меньше 32% от Украины. В 2021-м картина абсолютно иная: Украина - 41,7 млн (включая ДНР-ЛНР), Узбекистан - 34,7 млн, больше 83% от Украины. Я выбрал эти страны, просто чтобы наглядно-контрастно показать, как меняется демографическая картина на пространстве бывшего СССР (кстати, сходные процессы, конечно, идут во всем мире). При этом в самом Узбекистане с 1989-го значительно выросла доля узбеков (с 71 до 84%) и резко (с 8 до 2%) рухнула доля русских, уменьшилось и их число - с 1,7 млн до 0,7 млн чел. Картина тоже типичная для всех постсоветских республик.
Узбекистан, как известно, богат природными ископаемыми (золото, газ, медь), а также один из крупнейших в мире производителей хлопка. Это определяет структуру внешней торговли. Так, в 2020-м экспорт из Узбекистана составил 13,2 млрд, импорт в республику - 20 млрд долл. Крупнейшими партнерами по экспорту были названы Россия (13%), КНР (9%), Турция (7%). Но при этом львиная доля экспорта (45%) обозначена без названия страны. Речь тут в первую очередь идет о Швейцарии - главном покупателе узбекского золота, на ее долю в 2018 г. приходилось свыше 31% экспорта - больше, чем во все республики бывшего СССР вместе взятые. Нет причин считать, что в 2020-м ситуация изменилась. Другим крупным экспортным партнером Узбекистана является Англия.
Что касается импорта, то в 2020-м партнеры Узбекистана - КНР (22%), РФ (20%), Казахстан (10,5%), Корея (10,5%).
Диверсифицированная, многовекторная картина. Такой же является и внешняя политика Узбекистана. Так, в 1992 г. республика вошла в ОДКБ, в 1999-м - не подписала договор о продлении членства в ОДКБ, в 2006-м - опять вошла, а в 2012-м - снова "приостановила членство". Такой же сложный танец Узбекистан проделал и с "прозападной" организацией бывших республик СССР ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова): в 1999-м Узбекистан вступил, в 2005-м - вышел. В общем, Узбекистан явно предпочитает и имеет силы "гулять сам по себе". Проявляется это и в географии "государственных визитов президента". Шавкат Мирзиеев стал президентом в 2016-м (в 2003-2016 гг. - премьер-министр). За прошедшие 5 лет совершил визиты в РФ (2017), США (2018), КНР (2017), Республику Корея (2017), Францию (2018), Германию (2019) и т.д. Это тоже показывает "равноудаленность" государства, которое поддерживает ровные отношения с Востоком и Западом.
Мирзиеев имеет репутацию реформатора, либерализующего экономику. И как будто довольно успешного: во всяком случае ВВП растет неплохо, даже с учетом исходно низкой базы. Так, в 2019-м рост ВВП по ППС - 10,5% (выше всех среди бывших республик СССР) и даже в кризисном 2020-м - рост на 1,6% (выше только в Таджикистане - 4,5%). Вообще же, если брать период с 1990 по 2018-й (данные Всемирного банка) ВВП Узбекистана вырос на 463%, второе место среди постсоветских республик (почти вровень Туркмения - 467%. Для сравнения: РФ - рост на 390%). Правда, при этом страна остается бедной: в 2020-м ВВП по ППС на душу населения 7,500 долл. (121-е место в мире, среди постсоветских стран ниже только Киргизия и Таджикистан). Соответственно, по объему ВВП - 253 млрд - 62-е место в мире, 4-е место в бывшем СССР (выше только РФ, Украина и Казахстан).