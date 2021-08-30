Аналитики составили портрет российского фермера XXI века

Какие люди хотят и могут работать на земле в наши дни, выяснили в Россельхозбанке, изучив анкеты аграриев из 16 регионов России. В исследовании участвовали фермеры, которые хотят развивать свой бизнес или делают первые шаги. Как правило, это женатые мужчины в возрасте около 40, которые намерены посвятить сельскому хозяйству 15-20 лет.

Опрос охватил слушателей бесплатного образовательного проекта "Школа фермера". Он реализуется при поддержке минсельхоза РФ, региональных властей, отраслевых вузов и ведущих представителей агробизнеса. С 2020 года двухмесячные интенсивы по 17 направлениям прошло 466 человек. Все получили дипломы государственного образца, а авторы лучших бизнес-планов - гранты от банка и агропродовольственного фонда "Свое".

С 1 сентября стартует третья волна обучения. Занятия начнутся в 27 регионах, посещать их будет более 800 фермеров.

Почти три четверти фермеров, которые приходят в "Школу…", - мужчины. Женщины-фермеры часто занимаются разведением коз, производством молока и сыроделием, выращивают ягоды. Средний возраст опрошенных - 39 лет, более 80 процентов состоит в браке.

"Кстати, средний возраст фермеров практически совпадает со средним возрастом тех, кто берет ипотеку на покупку жилья в сельской местности, - 38 лет. Такое пересечение аудиторий неслучайно. Те, кто готовится работать на земле, закономерно интересуется и приобретением жилья поблизости", - отметили авторы исследования.

Самым молодым ученикам было по 22 года. Мужчина живет в Свердловской области, где по домашней традиции осваивает разведение мясных и молочных пород КРС. А женщина представляет Башкортостан - она научилась варить сыр и стала первым носителем этой профессии в своей семье.

Четыре из пяти фермеров, которые поступают в "Школу…", уже имеют высшее образование. Но зачастую - не сельскохозяйственное. Слушателями курсов были, например, программист, инженер-нефтяник и учительница. Примерно 20 процентов имеют среднее или средне-специальное образование либо еще учатся. Почти 70 процентов учеников - фермеры в первом поколении.

Вопрос об опыте работы в сельском хозяйстве разделил аудиторию на четыре почти равные части - от абсолютных неофитов до тех, кто трудится в отрасли более пяти лет. Небольшой перевес получили ученики со стажем в АПК от одного до трех лет. И новички, и продолжатели семейной традиции идут за новыми знаниями, чтобы повысить эффективность своего агробизнеса.

Выпускники "Школы…" почти единогласно заявили, что в ближайшие 15-20 лет их судьба будет связана именно с фермерством. Иную перспективу определили для себя лишь несколько учеников из столичного региона.

- Сознательный выбор профессии, психологическая зрелость, стремление к новым знаниям, семейственность - все это свойственно современному российскому фермеру, - подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. - Радует, что в аграрную сферу приходит молодежь, которая активно осваивает цифровые технологии. Фермерство становится все более перспективным, доходным и интересным делом.

Как рассказали "РГ" в банке, средний размер кредита для крестьянско-фермерских хозяйств сейчас составляет 7,5 миллиона рублей. В структуре выдачи займов предприятиям АПК на долю среднего, малого и микробизнеса приходится 16 процентов. В первом полугодии 2021-го объем кредитования таких хозяйств составил 137 миллиардов рублей.

Примерно половина фермеров берет заемные средства на покупку техники, в том числе сельскохозяйственной. Больше трети - на пополнение оборотного капитала, в частности - для проведения сезонных работ. Каждый десятый заемщик из числа КФХ использует кредит для строительства, модернизации и реконструкции животноводческих и прочих комплексов. Наконец, четыре процента берут деньги на покупку скота или птицы.

Подробнее о том, какие проекты молодых фермеров "выстрелили" в Черноземье, - в завтрашнем номере "Экономики Центрального округа".