Аналитики составили портрет российского фермера XXI века

Новости

Reuters: Системы ПВО США перехватила ракеты, выпущенные по аэропорту Кабула 07:04
В США сообщили о первой жертве урагана "Ида" 06:38
На Сахалине возбудили уголовное дело после пропажи женщины 06:04
Гастроэнтеролог предупредил, что нельзя есть перед вакцинацией 06:01
Гидрометцентр: В Краснодарский край придет африканская жара 05:55
МИД: С ареста Бута США начали масштабную кампанию по охоте за россиянами 05:40
Ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан 04:48
В Тихом океане произошли два землетрясения 04:48
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС 04:29
Японский писатель Масато Накамура влюбился во Владивосток 04:29
США расследуют сообщения о гибели мирных жителей при ракетном ударе 04:12
Университет Хопкинса: В мире число погибших из-за COVID-19 превысило 4,5 млн 03:47
Со дна Курильского озера подняли потерпевший крушение вертолет 03:41
Вильфанд объяснил причину похолодания в европейской части России 03:26
CNN: Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле 02:39
США эвакуировали всех афганских сотрудников своего посольства в Кабуле 02:03
В США ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи 01:30
Встреча Байдена с Зеленским перенесена из-за вывода войск США из Афганистана 00:49
Макрон на примере Афганистана напомнил о невозможности навязывания демократии 00:27
"ПСЖ" обыграл "Реймс" в первом матче Месси за парижан 00:00
Лионель Месси дебютировал в составе "ПСЖ" 29.08.2021
Российские ученые разработали беспилотник для поиска нефти 29.08.2021
Дюков: ЧМ-2021 был безопасным турниром с точки зрения ковида 29.08.2021
Инфантино: В Москве прошел лучший в истории ЧМ по пляжному футболу 29.08.2021
Названы пять овощей, которые могут навредить здоровью 29.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Аналитики составили портрет российского фермера XXI века

Текст: Татьяна Ткачёва
Какие люди хотят и могут работать на земле в наши дни, выяснили в Россельхозбанке, изучив анкеты аграриев из 16 регионов России. В исследовании участвовали фермеры, которые хотят развивать свой бизнес или делают первые шаги. Как правило, это женатые мужчины в возрасте около 40, которые намерены посвятить сельскому хозяйству 15-20 лет.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Опрос охватил слушателей бесплатного образовательного проекта "Школа фермера". Он реализуется при поддержке минсельхоза РФ, региональных властей, отраслевых вузов и ведущих представителей агробизнеса. С 2020 года двухмесячные интенсивы по 17 направлениям прошло 466 человек. Все получили дипломы государственного образца, а авторы лучших бизнес-планов - гранты от банка и агропродовольственного фонда "Свое".

Фото: iStock
Россия увеличит производство овощей, плодов и ягод

С 1 сентября стартует третья волна обучения. Занятия начнутся в 27 регионах, посещать их будет более 800 фермеров.

Почти три четверти фермеров, которые приходят в "Школу…", - мужчины. Женщины-фермеры часто занимаются разведением коз, производством молока и сыроделием, выращивают ягоды. Средний возраст опрошенных - 39 лет, более 80 процентов состоит в браке.

"Кстати, средний возраст фермеров практически совпадает со средним возрастом тех, кто берет ипотеку на покупку жилья в сельской местности, - 38 лет. Такое пересечение аудиторий неслучайно. Те, кто готовится работать на земле, закономерно интересуется и приобретением жилья поблизости", - отметили авторы исследования.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
В Минсельхозе рассказали, ждать ли россиянам дефицита картофеля в этом году

Самым молодым ученикам было по 22 года. Мужчина живет в Свердловской области, где по домашней традиции осваивает разведение мясных и молочных пород КРС. А женщина представляет Башкортостан - она научилась варить сыр и стала первым носителем этой профессии в своей семье.

Четыре из пяти фермеров, которые поступают в "Школу…", уже имеют высшее образование. Но зачастую - не сельскохозяйственное. Слушателями курсов были, например, программист, инженер-нефтяник и учительница. Примерно 20 процентов имеют среднее или средне-специальное образование либо еще учатся. Почти 70 процентов учеников - фермеры в первом поколении.

Вопрос об опыте работы в сельском хозяйстве разделил аудиторию на четыре почти равные части - от абсолютных неофитов до тех, кто трудится в отрасли более пяти лет. Небольшой перевес получили ученики со стажем в АПК от одного до трех лет. И новички, и продолжатели семейной традиции идут за новыми знаниями, чтобы повысить эффективность своего агробизнеса.

Выпускники "Школы…" почти единогласно заявили, что в ближайшие 15-20 лет их судьба будет связана именно с фермерством. Иную перспективу определили для себя лишь несколько учеников из столичного региона.

Фото: iStock
Аграрии назвали самые горячие вакансии августа и сентября

- Сознательный выбор профессии, психологическая зрелость, стремление к новым знаниям, семейственность - все это свойственно современному российскому фермеру, - подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. - Радует, что в аграрную сферу приходит молодежь, которая активно осваивает цифровые технологии. Фермерство становится все более перспективным, доходным и интересным делом.

Как рассказали "РГ" в банке, средний размер кредита для крестьянско-фермерских хозяйств сейчас составляет 7,5 миллиона рублей. В структуре выдачи займов предприятиям АПК на долю среднего, малого и микробизнеса приходится 16 процентов. В первом полугодии 2021-го объем кредитования таких хозяйств составил 137 миллиардов рублей.

Примерно половина фермеров берет заемные средства на покупку техники, в том числе сельскохозяйственной. Больше трети - на пополнение оборотного капитала, в частности - для проведения сезонных работ. Каждый десятый заемщик из числа КФХ использует кредит для строительства, модернизации и реконструкции животноводческих и прочих комплексов. Наконец, четыре процента берут деньги на покупку скота или птицы.

Подробнее о том, какие проекты молодых фермеров "выстрелили" в Черноземье, - в завтрашнем номере "Экономики Центрального округа".

В регионах Экономика АПК Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Брянская область ЦФО Воронежская область ЦФО Курская область ЦФО Смоленская область ЦФО Орловская область Господдержка АПК

Главное сегодня

МИД: С ареста Бута США начали масштабную кампанию по охоте за россиянами
CNN: Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС
Со дна Курильского озера подняли потерпевший крушение вертолет
В начале сентября в нескольких регионах РФ может пойти снег
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег