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30.08.2021 09:40
Рубрика: Экономика

Бирюков: В столице очистили и углубили 31 акваторию пассажирских причалов

Текст: Ирина Огилько

Городские службы провели работы по очистке и углублению акваторий на более чем 30 столичных пассажирских причалах. Подробности рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Специалисты комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще пяти. Мероприятия, в частности, прошли на причалах "Зарядье", "Патриарший", "Новоспасский мост", "Симоновская набережная", "Большой Каменный мост", "Большой Устьинский мост", "Андреевский", "Коломенское", "Крымский мост", "ЦПКиО" и "Фрунзенская набережная".

По данным Петра Бирюкова, в ближайшее время дноуглубительные работы начнутся на последнем причале - "Третьяковский". Необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.

"Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт, - рассказал Петр Бирюков. - Всего подняли 32 тонны бытового мусора, он будет утилизирован".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что впервые работы по очистке и углублению дна были проведены в прошлом году при масштабной реконструкции причалов Северного речного вокзала.

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