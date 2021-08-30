Бороться с борщевиком поручено осужденным

Косить борщевик - то еще удовольствие. Нужно облачаться в защитный костюм, почти в такой же, в каких ходят врачи в "красных" ковидных зонах. И в таком облачении несколько часов махать косой, срезая верхушки, и орудовать лопатой, выкапывая корни борщевика. Желающих, в общем, мало. Но теперь "на борщевик" в области будет разнарядка. На борьбу с ядовитой травой уже отправили первых 50 осужденных.

Речь идет о тех, кому за нетяжелые преступления, вроде мелкого мошенничества или систематического нарушения общественного порядка, назначают наказание в виде принудительных работ сроком от двух месяцев до пяти лет. Могут быть отправлены на принудительные работы и обитатели колоний - при условии, что их срок подходит к концу, а поведение не вызывает опасений. Это, по сути, всем известная "химия" - с той только разницей, что осужденным дают возможность трудиться в том же регионе, где они проживают, чтобы проще было сохранять связи с семьей. А обеспечить им рабочие места должны региональные и местные власти.

Весной, когда возможность привлекать осужденных к принудительному труду в своем регионе только обсуждалась, областной министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский уверенно говорил: работа найдется. Подмосковье периодически ощущает нехватку рабочих рук то на стройках, то на сельхозпредприятиях, то на мусоросортировочных комплексах. А когда пандемия развезла по домам часть мигрантов, нехватка стала совсем ощутимой. Поэтому осужденным рады и власти, которым нужно как-то закрывать малопривлекательные у остального населения вакансии, и руководители предприятий. Контроль за принудительными работниками сохраняется на всем протяжении присужденного им срока, а значит, они не пьют, не халтурят и не имеют привычки увольняться в разгар сезона, когда вдруг окажется, что работы больше, чем они рассчитывали.

"Сейчас осужденные работают на покосе борщевика в 11 городских округах Московской области, в том числе в Истре, Волоколамске, Талдоме, Щелкове и Клину", - говорит Воскресенский, добавляя, что все косцы обеспечены необходимой защитной одеждой и орудиями труда. А в следующем сезоне к борьбе с ядовитыми сорняками планируется привлечь уже 275 принудительных работников. Кстати, ручное уничтожение с выкапыванием корней до сих пор считается одним из самых эффективных способов, особенно если проводится вовремя, до тех пор, пока борщевик не набрал семена.