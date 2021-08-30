Что нужно сделать, чтобы дети перестали тонуть

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова на днях поделилась неутешительным фактом: в последние два года выросло число детских несчастных случаев на воде. Дети тонут и в водоемах, и в дачных бассейнах, причем не только в столичном регионе - эта проблема типична для всей страны.

"Спасатели связывают это с пандемией: во-первых, некоторым семьям не удалось купить путевки в оздоровительные лагеря и дети на лето остались без присмотра взрослых. Во-вторых, многие семьи никуда не поехали отдыхать из-за эпидситуации, а отдыхали в своем городе, на водоемах, зачастую не предназначенных для купания", - говорит Мишонова.

Ситуацию усугубляет и то, что не все родители считают, что научить ребенка плавать - это первая необходимость. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по инициативе Мишоновой среди жителей Подмосковья. В опросе приняли участие 50 тысяч человек из всех без исключения муниципалитетов области. "Только 32% опрошенных родителей сообщили, что их ребенок плавает хорошо. 31% родителей заявили, что ребенок не умеет плавать совсем, а еще у 37% дети плавают очень плохо", - продолжает детский омбудсмен.

Она считает, что области просто необходима программа, которая дала бы возможность бесплатно научить ребенка плавать, а заодно - соблюдать правила безопасного поведения в воде. Не обязательно заниматься месяцами и достигать каких-то олимпийских результатов. Главное - научить ребенка уверенно держаться на воде и с осторожностью относиться к незнакомым водоемам.

И такая программа в регионе скоро появится. "Она будет разработана в ближайшее время по нашей инициативе областными министерствами образования и спорта и позволит увеличить охват детей, обучающихся плаванию и безопасному поведению на воде в том числе и в рамках школьных уроков физкультуры", - утверждает Мишонова. Правда, только 7% родителей, принявших участие в опросе, сообщили, что в школе, где учится их ребенок, есть бассейн, а еще 15% отметили, что его нет ни в школе, ни вообще в том муниципалитете, где они приживают. Но в этом случае, возможно, для детей будут организовывать выездные занятия в соседние муниципалитеты.