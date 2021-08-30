Девочка из смоленского детдома насмерть отравилась дезодорантом

Две школьницы надышались газом из баллончика с антиперспирантом в ночь на 30 августа в Сафоновском детском доме. Одна из девочек скончалась, другая находится в больнице.

Как сообщили в управлении СК по Смоленской области, подруги поочередно вдыхали пары в гостиной социального учреждения. Почувствовав себя плохо, девочки вернулись в спальную комнату.

"12-летняя школьница скончалась. Ее 16-летняя подруга была госпитализирована в лечебное учреждение. Ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - отметили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц государственного бюджетного учреждения "Сафоновский детский дом-школа", повлекшей смерть воспитанницы. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства трагедии и дана юридическая оценка действиям сотрудников, ответственных за безопасность детей.