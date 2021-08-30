Марафон "Новое знание" пройдет с 1 по 3 сентября

Как изменят мир нейротехнологии? Что такое умный город? Как стать олимпийским чемпионом? Как свои идеи превратить в успешные инновации? Более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов - все это ждет участников II марафона "Новое знание". Он пройдет с 1 по 3 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности (знания, спорт, наука и технологии, история и культура, цифровой мир и медиа, бизнес).

Более 150 авторитетов в различных областях нашли время, чтобы поделиться своими знаниями, своим видением настоящего и будущего. Среди спикеров заместители председателя правительства Марат Хуснуллин (расскажет о новых технологиях в строительстве), Юрий Трутнев (о перспективах развития Дальнего Востока), Александр Новак (о перспективах развития энергетики, в том числе "зеленой"), министры Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Ольга Любимова. Несомненно, большой интерес привлекут участие главы первого телевизионного канала Константина Эрнста, лекции помощников президента РФ Андрея Фурсенко (образование в XXI веке) и Владимира Мединского (проблемы освещения истории), экскурсия, которую проведет руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева (образование высоких технологий), лекция главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко (что надо знать и уметь, чтобы стать высококлассным врачом).

В программе марафона запланированы лекции, интервью и дискуссии из студий, видеоэкскурсии из уникальных мест страны. Таким образом, "Новое знание" охватит всю Россию: ожидаются выступления из театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний.

Зрители также смогут следить за дебатами между учеными, предпринимателями, артистами и общественными деятелями. Публичные дискуссии затронут самые актуальные темы современной жизни российского общества. Например, нужно ли возвращаться в офис в постковидную эпоху, должен ли театр становиться частью поп-культуры; электромобили - спасение экологии или самый большой обман XXI века.

Целый блок лекций и дискуссий посвящен "цифре", профессиям будущего, технологиям, которые изменят мир. Конечно, большое внимание привлекут горячие мировые проблемы: сможет ли человек остановить наступление роботов, изменения климата, которые связаны с глобальным потеплением, тенденции по переходу ведущих стран к "зеленой экономике" и т.д.

Более 150 авторитетов в разных областях поделятся своими знаниями, видением настоящего и будущего

Инициативу "Поделись своим знанием" поддержат государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших корпораций. Школьники и студенты в формате Дней открытых дверей посетят десятки предприятий, познакомятся с бизнес-процессами, окунутся в креативную атмосферу театров и киностудий, увидят центры подготовки именитых спортсменов. Настоящими героями марафона, несомненно, станут наши олимпийские чемпионы - синхронистка Светлана Ромашина (уже семикратная), гимнасты Никита Нагорный и Ангелина Мельникова, пловец Евгений Рылов. А Олимпийский комитет России подготовит для школьников интерактивный олимпийский урок с участием чемпионов и призеров, а также экскурсию по Инновационному центру ОКР с демонстрацией тренажеров, с помощью которых спортсмены готовятся к соревнованиям.