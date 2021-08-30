На фестивальной Красной площади пройдут торжества в честь Дня лошади

Молебен в день покровителей лошадей святых Флора и Лавра начнется на фестивальной Красной площади 31 августа в 12:30. Предание гласит, что в день смерти этих раннехристианских мучеников прекратился падеж скота. Из-за чего 31 августа (по старому стилю - 18 августа) на Руси не допускалось привлекать лошадей к работе.

Современные реалии внесли коррекцию в древние обычаи. Вечером на конном манеже лошадкам предстоит потрудиться. Сначала выступит команда всадников 1-го спецполка московской полиции, за ними - питерский клуб "Идальго".

А на Красной площади будет гарцевать Кремлевская школа верховой езды: 12 всадников, плюс антуражно-историческая конная повозка.

Столь массового выступления кавалерии на брусчатке Красной площади еще не было, хотя фестиваль проводят в 14-й раз. Что стало причиной для конного нашествия?

- В прошлом году, когда фестиваль проходил в подмосковном парке "Патриот", Кремлевская школа верховой езды подготовила номер, который произвел сильное впечатление, - рассказывает член Общественного совета и руководитель Художественного совета фестиваля Сергей Хлебников. - По известным обстоятельствам фестиваль тогда мы проводили без зрителей. Поэтому сейчас повторяем эту удачную программу на Красной площади.

Сергей Дмитриевич, вы ведь и сами давно увлекаетесь верховой ездой, не так ли?

Сергей Хлебников: Да, и очень хочу больше проводить времени в седле. Но времени не хватает. Надеюсь, в перспективе такая возможность появится.

Сельскому жителю мы ничего нового не расскажем, а вот горожанам, особенно тем, кто много времени проводит у компьютеров с согнутой спиной, - на заметку. Верховая езда здорово повышает жизненный тонус, так?

Сергей Хлебников: И тонус, и вообще очень много чего дает человеку полезного. А если у вас болезни опорно-двигательного аппаратами, то лошадь - это эффективное лекарство. Иппотерапия показана при очень большом списке недугов. Скажу больше: общение с животным в городской среде сейчас важно как никогда. Агломерации расширяются, мы просто физически удаляемся от природы. А контакт с конем делает человека добрее, умнее, обогащает интеллектуально.

Столь массового и зрелищного выступления кавалерии на брусчатке Красной площади еще не было, хотя фестиваль проводят в 14-й раз

Шутите? Я об интеллекте.

Сергей Хлебников: В свое время я проводил конкурс команд КВН среди батальонов Президентского полка. Так вот программа от Кавалерийского почетного эскорта была лучшей: искрометный юмор, задор, интеллигентные шутки, исходящие от ума и сердца. В выступлениях кавалеристов больше доброты, человечности. Думаю, все от общения с этими чудесными животными.

Человек становится человечнее от общения с конями?

Сергей Хлебников: Да, именно так. Сегодня многие стали привлекать своих детей к занятию конным спортом. Дает очень позитивный результат.

У вас на "Спасской башне" удвоилось число участников детских соревнований на конном манеже. Но это вполне предсказуемый эффект. Но вот что стало большой неожиданностью, для меня во всяком случае: девочки забирают у парней призовые кубки. Так, победителем в младшей возрастной группе стала восьмилетняя Анастасия Тимохина из Кремлевской школы верховой езды. Верхом - с 6 лет. В командной пони-эстафете победила "Серебряное копытце", это команда из Челябинской области. Капитан - Алена Подкорытова.

И вообще: среди 16 всадников на манеже был всего один парень. А из 16 участников выступлений по фланкировке - три мальчика. Фланкировка - это работа с шашкой, казалось бы, чисто мужская забава. Куда наш мир катится?!

Сергей Хлебников: Мы были гостями королевской гвардии Дании. Там есть гусарский полк. Престижная воинская часть: срочную службу там проходили наследные принцы. В Дании срок службы по призыву от 4 до 12 месяцев. Датчанки могут служить, но не обязаны. Так вот в датской кавалерии служат по максиму - год. И лично мне показалось, что девушек там процентов под 80. Так что нечему удивляться.

...С другой стороны, если русская женщина коня на ходу остановит и в горящую избу войдет, то оседлать лихого пони и показать мастер-класс с шашкой - семечки.