На турбазе под Воронежем отравились отдыхающие

В Воронежской области в минувшие выходные отдыхающие на одной из туристических баз получили пищевое отравление. Следователи начали проверку данной информации, сообщили в СУ СУ РФ по региону.

Данные об отравлении появились в соцсетях. Сообщается, что среди пострадавших есть несовершеннолетние. Часть пострадавших сейчас находится в больнице. Как уточнили в СК, цель доследственной проверки - выяснить отвечают ли услуги, оказываемые на данной турбазе, требованиям безопасности. Сейчас опрашиваются отдыхающие, а также руководство учреждения. Свое заключение предоставит Роспотребнадзор.

Также следствием назначена судмедэкспертиза, которая установит степень тяжести нанесенного вреда. Будут изъяты документы, имеющие отношение к ЧП.