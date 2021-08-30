Напавшим на москвичку треш-блогерам грозит до семи лет лишения свободы

Двое московских треш-блогеров Игорь Маслов по кличке Репейник и его верный оруженосец Евгений Дмитерко (он же - Маэстро) арестованы судом за издевательство над женщиной-инвалидом на стриме. Их "прикол" квалифицирован как хулиганство с применением оружия. Теперь микроинфлюэнсерам грозит до семи лет лишения свободы.

Репейнику и Маэстро - по 40 лет, они официально нигде не работают, но зарабатывают побольше среднестатистических трудяг. Все дело в том, что они ведут так называемые треш-трансляции на различных интернет-платформах. Эти стримы очень популярны: только на YouTube-канале у них более 80 тысяч подписчиков. А еще есть аналогичные аккаунты в других социальных сетях. Так что в спонсорах у них, вероятно, недостатка нет. Публика готова платить за подобные шоу.

Суть "творчества" треш-блогеров - в издевательствах над безобидными людьми. В основном алкоголиками, горожанами с особенностями психики. Им за небольшие деньги предлагают разные унизительные "задания". Из самого "лайтового": герои разбивают друг на друга куриные яйца. YouTube удалял треш-контент, но за время трансляции Репейник и Маэстро все равно успевали заработать.

Суть "творчества" треш-блогеров - в издевательствах над безобидными людьми. В основном алкоголиками, горожанами с особенностями психики

Последний их стрим прервала полиция. Как рассказал на допросе Маэстро, как-то вечером они с Репейником напились и решили пристать к незнакомой женщине в Измайловском парке. Они также начали давать ей унизительные задания, а потом распылили в нее перцовый баллончик. Маэстро, по его словам, не понял смысла, но задание Репейника-начальника поспешил выполнить. Запись издевательств над женщиной-инвалидом стала популярной в социальных сетях, на нее обратила внимание прокуратура Москвы.

По поручению надзорного ведомства полиция быстро установила личности Репейника и Маэстро. Против них возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство", оба были арестованы на время следствия.