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29.08.2021 19:00
Рубрика: Происшествия

Напавшим на москвичку треш-блогерам грозит до семи лет лишения свободы

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(8547)
Двое московских треш-блогеров Игорь Маслов по кличке Репейник и его верный оруженосец Евгений Дмитерко (он же - Маэстро) арестованы судом за издевательство над женщиной-инвалидом на стриме. Их "прикол" квалифицирован как хулиганство с применением оружия. Теперь микроинфлюэнсерам грозит до семи лет лишения свободы.
Пьяные стримеры распылили незнакомой женщине в лицо перцовый баллончик. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве Пьяные стримеры распылили незнакомой женщине в лицо перцовый баллончик. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Пьяные стримеры распылили незнакомой женщине в лицо перцовый баллончик. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Репейнику и Маэстро - по 40 лет, они официально нигде не работают, но зарабатывают побольше среднестатистических трудяг. Все дело в том, что они ведут так называемые треш-трансляции на различных интернет-платформах. Эти стримы очень популярны: только на YouTube-канале у них более 80 тысяч подписчиков. А еще есть аналогичные аккаунты в других социальных сетях. Так что в спонсорах у них, вероятно, недостатка нет. Публика готова платить за подобные шоу.

Треш-блогер из Москвы объяснил издевательство над инвалидом на стриме

Суть "творчества" треш-блогеров - в издевательствах над безобидными людьми. В основном алкоголиками, горожанами с особенностями психики. Им за небольшие деньги предлагают разные унизительные "задания". Из самого "лайтового": герои разбивают друг на друга куриные яйца. YouTube удалял треш-контент, но за время трансляции Репейник и Маэстро все равно успевали заработать.

Суть "творчества" треш-блогеров - в издевательствах над безобидными людьми. В основном алкоголиками, горожанами с особенностями психики

Последний их стрим прервала полиция. Как рассказал на допросе Маэстро, как-то вечером они с Репейником напились и решили пристать к незнакомой женщине в Измайловском парке. Они также начали давать ей унизительные задания, а потом распылили в нее перцовый баллончик. Маэстро, по его словам, не понял смысла, но задание Репейника-начальника поспешил выполнить. Запись издевательств над женщиной-инвалидом стала популярной в социальных сетях, на нее обратила внимание прокуратура Москвы.

По поручению надзорного ведомства полиция быстро установила личности Репейника и Маэстро. Против них возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство", оба были арестованы на время следствия.

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