Область начинает новый школьный год в очном формате и с новыми предметами

Все 1260 школ Московской области готовы к началу учебного года. "Мы начинаем его в очном формате с обязательной ежедневной термометрией на входе в здания", - сообщил вчера губернатор Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев: "Школа должна быть местом, которое не просто научит ребенка сдавать ЕГЭ, но и подготовит его к взрослой жизни". Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Накануне в Подмосковье прошел международный форум "Время образования", организованный Министерством просвещения РФ при поддержке областного правительства. На нем прозвучали две важные новости, касающиеся подмосковных школьников. Первая касается новых предметов, которые появятся в наступающем учебном году в региональном учебном плане. Это основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности, Scratch-программирование и программирование на языке Python. "Школа должна быть тем местом, которое не просто научит ребенка сдавать ЕГЭ, но и подготовит его к взрослой жизни, даст навыки, которые точно пригодятся впоследствии и помогут выбрать востребованную профессию", - уверен Воробьев. Поэтому в области сформировали вот такой список, казалось бы, разноплановых предметов, которые помогут выпускникам школ состояться во взрослой жизни.

В учебном плане любой школы есть 10 часов в неделю внеурочных занятий, за которые дети не получают оценок. Прежде их расписание каждое учебное заведение формировало на свой вкус. Поэтому одни школьники после обязательных уроков играли в шахматы, а другие изучали историю родного края. Теперь ровно половину внеурочного времени ребята будут программировать и вникать в то, как создаются и функционируют малые предприятия. Вторая половина, впрочем, останется за шахматами и региональной историей - это тоже предметы не лишние. К слову, Андрей Воробьев не сторонник отказа от одних предметов в пользу других, хотя и признается: областные педагоги сейчас ищут возможности для того, чтобы снизить нагрузку по второстепенным предметам на школьников выпускных классов. Все-таки их главной задачей является сдать выпускные экзамены и продолжить дальнейшее обучение в вузах и колледжах.

На минувшей неделе в Подмосковье по президентскому проекту "Современная школа" начали строить еще 25 образовательных учреждений

Еще одной новостью форума стало участие Московской области в пилотном федеральном проекте по оснащению школ точками доступа к Wi-Fi. До конца года первые 300 школ региона получат бесплатный доступ к беспроводному интернету. Речь, прежде всего, идет о тех школах, где интернет до сих пор существует только в проводном виде и в основном - в компьютерных классах. В таких условиях учителя не могут, например, оперативно подготовить презентацию или прямо на уроке "включиться" в научно-образовательный фильм, чтобы что-то наглядно продемонстрировать ученикам. Поэтому Wi-Fi в школах, особенно сельских, с нетерпением ждут.

Тем временем

За день до начала международного форума в Подмосковье дали старт началу строительства еще 25 новых школ. Они будут построены по президентскому проекту "Современная школа" и появятся в Балашихе, Дмитрове, Щелкове, Долгопрудном, Мытищах, Королеве, Красногорске, Лобне, Истре, Орехово-Зуеве, Чехове, Сергиевом Посаде, Богородском, Раменском, Ленинском, Ступинском и Одинцовском округах области.

В церемонии закладки капсул времени в основание новых школ приняла участие вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Эту, безусловно, приятную миссию она исполняет не впервые. В 2019 году в ее присутствии в Подмосковье точно так же стартовало одновременное строительство 50 школ - это был самый глобальный проект школьного строительства в стране. "Те школы мы уже построили, настала пора двигаться дальше", - сказал, открывая церемонию закладки, Андрей Воробьев.

"Мне очень приятно быть здесь, потому что я сама родилась и окончила школу в Московской области. Скромную школу в поселке Лесной Городок в Одинцовском районе. Сейчас она, несомненно, уже требовала бы капитального ремонта, но только на ее месте уже стоит прекрасная современная школа, в которую с удовольствием ходят дети. Замечательно, что ваши планы своевременно реализуются", - отметила Татьяна Голикова. Она уточнила, что в стране в этом году в школы пойдут 17 миллионов детей, в том числе 2 миллиона первоклассников. Это на 90 тысяч первоклашек больше, чем в прошлом году. В Подмосковье, к слову, 1 сентября за парты сядут 115 тысяч первоклассников. Это почти на 6 тысяч больше, чем в Москве. "И свидетельствует о том, что демографическая ситуация в Московской области не вызывает беспокойства", - резюмировала зампред.

"В прошлом году в наши школы плюсом пришли 40 тысяч учеников, в этом - уже 43 тысячи, - уточнил Воробьев. - Поэтому нам очень важно строить новые школы. И важно, что сегодня, благодаря президентским программам, у нас такие возможности есть. Мы стараемся наполнять школы качественным содержанием, ищем самых талантливых учителей и предоставляем им дополнительные комфортные условия".

Все 25 новых подмосковных школ примут учеников ровно через два года - 1 сентября 2023-го.