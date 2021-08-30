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30.08.2021 13:07
Рубрика: Общество

Под Орлом поисковики обнаружили захоронение убитых карателями людей

Текст: Елена Шулепова

В Орловской области обнаружено массовое захоронение мирных жителей, расстрелянных оккупантами в годы Великой Отечественной войны. На месте захоронения под деревней Пешково Знаменского района работает следственно-оперативная группа СУ СКР по региону, сообщается на сайте ведомства.

Фото: РИА Новости
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Ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева рассказала РИА Новости, что одно из первых обнаруженных тел принадлежит ребенку. Всего же захоронено в этом месте не менее четырех человек. Останки лежат друг на друге, присыпанные землей.

При раскопках также были найдены подвеска, возможно, иконка и стреляная гильза калибра 7,62.

Останки погибших осмотрели следователи-криминалисты, работа на месте захоронения продолжается. Запланировано проведение судебно-медицинских и генетических экспертиз.

Орловскими следователями по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организовано проведение доследственной проверки представленных УФСБ России по Орловской области рассекреченных материалов о немецком карательном отряде под названием "Украинская компания". Отряд был создан в июне 1942 года, командовал карателями бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу "Гетман", сдавшийся в плен в 1941 году. В отряд входили порядка полсотни человек, в том числе в руководителях значились командир 1-го взвода Иван Баюров, командир 2-го взвода Иван Зеркаль, командир 3-го взвода Алексей Пересыпкин.

Известно, что Иван Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района Орловской области. В архивах есть данные о расстрелах жителей деревень Пешково, Сенак, Узкая, Каменка, поселка Веселый и других населенных пунктов в 1943 году. Каратели убивали стариков, женщин, детей.

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