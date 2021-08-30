Под Орлом поисковики обнаружили захоронение убитых карателями людей

В Орловской области обнаружено массовое захоронение мирных жителей, расстрелянных оккупантами в годы Великой Отечественной войны. На месте захоронения под деревней Пешково Знаменского района работает следственно-оперативная группа СУ СКР по региону, сообщается на сайте ведомства.

Ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева рассказала РИА Новости, что одно из первых обнаруженных тел принадлежит ребенку. Всего же захоронено в этом месте не менее четырех человек. Останки лежат друг на друге, присыпанные землей.

При раскопках также были найдены подвеска, возможно, иконка и стреляная гильза калибра 7,62.

Останки погибших осмотрели следователи-криминалисты, работа на месте захоронения продолжается. Запланировано проведение судебно-медицинских и генетических экспертиз.

Орловскими следователями по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организовано проведение доследственной проверки представленных УФСБ России по Орловской области рассекреченных материалов о немецком карательном отряде под названием "Украинская компания". Отряд был создан в июне 1942 года, командовал карателями бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу "Гетман", сдавшийся в плен в 1941 году. В отряд входили порядка полсотни человек, в том числе в руководителях значились командир 1-го взвода Иван Баюров, командир 2-го взвода Иван Зеркаль, командир 3-го взвода Алексей Пересыпкин.

Известно, что Иван Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района Орловской области. В архивах есть данные о расстрелах жителей деревень Пешково, Сенак, Узкая, Каменка, поселка Веселый и других населенных пунктов в 1943 году. Каратели убивали стариков, женщин, детей.