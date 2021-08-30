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30.08.2021 14:15
Рубрика: Происшествия

Под Владимиром машина с подростками врезалась в дерево

Текст: Антон Валагин (Владимир)

Под Владимиром четверо подростков госпитализированы после того, как их автомобиль врезался в дерево.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Авария произошла в около 3.00 в городе Струнино. По предварительной информации, 18-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и его автомобиль, в котором находились пять человек, съехал с дороги, врезался в дерево и загорелся.

- Водитель и трое его пассажиров 2005 и 2006 годов рождения госпитализированы. Еще один пассажир 2006 года рождения направлен на амбулаторное лечение, - сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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