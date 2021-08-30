Погода в Москве в понедельник: плюс 26 и дождь

Столичный регион в понедельник будет находиться под влиянием антициклона, поэтому сохранится теплая погода. Максимально воздух в столице прогреется до +26. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, при переменной облачности местами в течение дня пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит от +24 до +26 градусов.

Атмосферное давление в середине дня - 749 мм ртутного столба, содержание кислорода - в пределах нормы. Относительная влажность воздуха - около 65%.

Кстати

Максимальная температура 30 августа была зафиксирована в 1938 году и составила +38,5. А минимальная - в 1900 году, когда на термометрах было +0,6 градуса.