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30.08.2021 07:46
Рубрика: Общество

Погода в Москве в понедельник: плюс 26 и дождь

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Столичный регион в понедельник будет находиться под влиянием антициклона, поэтому сохранится теплая погода. Максимально воздух в столице прогреется до +26. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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По данным метеорологов, при переменной облачности местами в течение дня пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит от +24 до +26 градусов.

Атмосферное давление в середине дня - 749 мм ртутного столба, содержание кислорода - в пределах нормы. Относительная влажность воздуха - около 65%.

Кстати

Максимальная температура 30 августа была зафиксирована в 1938 году и составила +38,5. А минимальная - в 1900 году, когда на термометрах было +0,6 градуса.

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