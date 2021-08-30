Полиция задержала интернет-мошенников, похитивших более 10 млн рублей

Полиция задержала интернет-мошенников, похитивших более 10 миллионов рублей. Злоумышленники действовали в Подмосковье и Вологодской области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что они создавали интернет-сайты, на которых размещалась информация о продаже физическим и юридическим лицам оптовых партий различных товаров по низким ценам.

После получения предоплаты деньги переводились на счета подконтрольных коммерческих структур, обналичивались и похищались. Сыщики установили возможную причастность участников группы к девяти эпизодам мошенничества, ущерб от которых составил более 10 миллионов рублей.

Серийных мошенников задержали оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Подмосковья и Вологодской области. Всего взяли 18 человек.

Восемь задержанных заключены под стражу.