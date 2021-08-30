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30.08.2021 19:00
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Руденей развитие Тверской области и ход вакцинации

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей и поддержал его решение выставить кандидатуру на выборах главы региона.
Игорь Руденя попросил Владимира Путина присвоить звание "Город воинской славы" Бологому. Фото: Алексей Никольский / ТАСС Игорь Руденя попросил Владимира Путина присвоить звание "Город воинской славы" Бологому. Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Игорь Руденя попросил Владимира Путина присвоить звание "Город воинской славы" Бологому. Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Игорь Руденя рассказал о ситуации в регионе. Область активно привлекает инвесторов, появились новые технопарки, в мае был открыт большой логистический центр "АвтоВАЗа". Хороший потенциал у туристического кластера. "Завидово?" - уточнил президент и получил утвердительный ответ. Руденя пригласил Путина летом 2022 года на открытие речного порта. "И мы думаем, что оттуда - такой был расчет - будет начинаться вся речная навигация Центральной России, Поволжья до Астрахани и в Санкт-Петербург", - пояснил он. В планах и железная дорога, чтобы можно было бы доехать напрямую из Москвы.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Руденя поблагодарил за решение о дополнительной поддержке по инфраструктурным проектам регионам, которые снизили госдолг и не имеют коммерческих кредитов. "Обеспеченность у вас хорошая", - оценил президент. "Да, мы сейчас получили 650 млн рублей дополнительно - то, о чем вы сказали, для тех регионов", - заметил глава региона. Кроме того, получится уже в этом году увеличить объем дорожного ремонта. "Вот этим точно нужно заняться", - одобрил Путин. Высоко оценил Руденя и программу доведения газа до домохозяйств. "Точно нужно вписываться в эту программу, но задолженность учреждений и предприятий достаточно высокая", - оценил президент. Собеседник заметил, что у населения задолженности нет.

Вакцинацию от коронавируса прошли порядка 65-70 процентов учителей Тверской области

Речь зашла о прививках от коронавируса. Руденя доложил, что в регионе "вакцинация идет достаточно ритмично". "Пользуется самой большой популярностью "Спутник V". Не хочу пропагандировать, мы сами все уже вакцинированы по второму разу, но тема идет очень хорошо", - заметил он. "У меня держатся все эти показатели хорошо", - сказал Путин. "Могу сказать, что действительно наша вакцина результаты показывает", - подтвердил губернатор. "Мы попросили всех учителей очень ответственно подойти к этому процессу, попросили всех учителей максимально провакцинироваться", - также заявил он, рассказывая про подготовку к 1 сентября. "Очень хорошо откликнулись, у нас уже больше половины муниципалитетов, практически 75 процентов, где учителя превысили порог 65-70 процентов вакцинации", - сообщил региональный лидер. "Это правильно и очень хорошо", - оценил Путин.

Еще Руденя попросил присвоить звание "Город воинской славы" Бологому и выпустить распоряжение о праздновании в 2024 году 950-летия Торопца. Он также рассказал о планах передвинуть речной вокзал в Твери и восстановить Отроч монастырь - он сооружен на части того места, где была церковь, в которой Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа. "Это только одна из версий", - заметил на это Путин.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Вакцинация от коронавируса

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