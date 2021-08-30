Путин одобрил планы Рудени пойти на выборы губернатора Тверской области

На встрече в Кремле президент высоко оценил работу Игоря Рудени на посту тверского губернатора и поддержал его решение идти на выборы в сентябре. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня в ходе беседы с Руденей президент Владимир Путин поддержал решение Рудени выставить свою кандидатуру на грядущих выборах, высоко оценив итоги его работы за прошедший срок в качестве главы региона", - подчеркнул Песков​​​.

Выборы пройдут в сентябре этого года.