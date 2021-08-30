Собянин принял решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы

Новости

Опрос: Работающие на удаленке в два раза чаще берут подработку 10:02
В Москве произошла новая массовая драка 09:45
В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин 09:44
Эксперты объяснили, нужно ли подписывать банковскую карту 09:41
В Латвии начались военные учения-2021 с участием стран НАТО 09:29
Кандидаты в канцлеры Германии провели первую теледуэль 09:17
Байдена проинформировали о ракетной атаке на аэропорт Кабула 09:15
Блогер Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли в боксерском поединке 08:55
Макрон: Переговоры с талибами не означают их признание 08:46
Рио-де-Жанейро вводит ограничения для невакцинированных от коронавируса 08:41
В московские сосудистые центры поступили новейшие аппараты ЭКМО 08:12
Финансист назвал самую надежную защитную валюту 07:54
Погода в Москве в понедельник: плюс 26 и дождь 07:46
Forbes: Супруги Бакальчуки стали самой богатой семьей в России 07:38
В ближнем Подмосковье установлены 15 станций контроля воздуха 07:20
Reuters: Системы ПВО США перехватили выпущенные по аэропорту Кабула ракеты 07:04
В США сообщили о первой жертве урагана "Ида" 06:38
На Сахалине возбудили уголовное дело после пропажи двух женщин 06:04
Гастроэнтеролог предупредил, что нельзя есть перед вакцинацией 06:01
Гидрометцентр: В Краснодарский край придет африканская жара 05:55
МИД: С ареста Бута США начали масштабную кампанию по охоте за россиянами 05:40
Ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан 04:48
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС 04:29
Японский писатель Масато Накамура влюбился во Владивосток 04:29
США расследуют сообщения о гибели мирных жителей при ракетном ударе 04:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 09:20
Рубрика: Экономика

Собянин принял решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы

Текст: Любовь Проценко
Для жителей Новой Москвы снизили стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Он написал: "После расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б точно такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при поездках из Троицкого административного округа в "старую" Москву стоимость билета была значительно выше. За разовую поездку приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей. Стоимость проездного "ТАТ на 30 дней" составляла 2070 рублей вместо 1240 рублей.Формально это имело смысл - речь шла о длинных автобусных маршрутах, которые забирают пассажиров из отдаленных населенных пунктов Новой Москвы и довозят до станций метро внутри МКАДа. Тем не менее, сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы",

Фото: vesti.ru
Собянин рассказал о мигрантах, ночном шуме и скульптуре "Большая глина N4"

Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 года решено отменить зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО теперь можно будет использовать обычные автобусные билеты.

По данным мэра, поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тыс. пассажиров ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год.

"Будем и дальше совершенствовать тарифную систему, чтобы общественный транспорт становился еще удобнее и привлекательнее для москвичей", - пообещал Собянин.

Собянин: Велопрокат будет работать как минимум до ноября
В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

МИД РФ: США отказываются обсуждать обмен российских заключенных
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС
Reuters: Системы ПВО США перехватили выпущенные по аэропорту Кабула ракеты
Forbes: Супруги Бакальчуки стали самой богатой семьей в России
МИД об иске к Украине: Москва надеется, что ЕСПЧ займется поиском правды
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег