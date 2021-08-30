Собянин принял решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы

Он написал: "После расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б точно такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при поездках из Троицкого административного округа в "старую" Москву стоимость билета была значительно выше. За разовую поездку приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей. Стоимость проездного "ТАТ на 30 дней" составляла 2070 рублей вместо 1240 рублей.Формально это имело смысл - речь шла о длинных автобусных маршрутах, которые забирают пассажиров из отдаленных населенных пунктов Новой Москвы и довозят до станций метро внутри МКАДа. Тем не менее, сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы",

Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 года решено отменить зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО теперь можно будет использовать обычные автобусные билеты.

По данным мэра, поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тыс. пассажиров ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год.

"Будем и дальше совершенствовать тарифную систему, чтобы общественный транспорт становился еще удобнее и привлекательнее для москвичей", - пообещал Собянин.