Собянин рассказал о мигрантах, ночном шуме и скульптуре "Большая глина N4"

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о проблемах, вызвавших в последнее время большой резонанс в городе. Он не просто поделился своим мнением о них, но и мерами, которые намерены принять столичные власти для их решения.

О мигрантах

- Традиционно с целью трудоустройства к нам прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство ведут себя законопослушно. Регистрируются, получают и оплачивают патенты, устраиваются на порой тяжелые виды работ и добросовестно трудятся. Но, к сожалению, не все. В последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк.

Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому московская полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысяче запрещен въезд в страну. Кому-то из многочисленных приезжих это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва - город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом.

О ночных гонщиках

- Отдельные "отмороженные" автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. На встрече с жителями снова подняли этот вопрос. Что делать с автолюбителями, которым ровным счетом наплевать на людей? Как призвать их к порядку?

Существующие федеральные административные наказания - совсем никакие.

Штраф 500 рублей с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные - им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами.

Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф 5 тысяч рублей и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом.

Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется. И, конечно, направим предложение в Госдуму об усилении ответственности за подобные нарушения.

О скульптуре "Большая глина N4" швейцарского художника Урса Фишера

- Мне сложно провести грань между креативным и некреативным музеем. Третьяковка вот, например, креативная или нет? Или у нас только "Гараж" креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только "Глина" - креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что "Глина", потому что она, как мне сказали, через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле.

Подготовили Сергей Бабкин, Сергей Жуков