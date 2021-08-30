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30.08.2021 15:05
Рубрика: Общество

Собянин рассказал об открытии в медкластере "Сколково" французской клиники "Сан Шарль"

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства международного медицинского кластера "Сколково". Комментируя увиденное, он рассказал: "Московский медицинский кластер продолжает активно развиваться, несмотря на все существующие проблемы. Сегодня вводится первый многофункциональный медицинский центр Hadassah. До этого построили и ввели диагностический центр, теперь это уже полноценный стационар с онкологическим направлением".

В настоящее время в "Сколково", по словам мэра, возводится целый ряд объектов медицинского центра, в котором смогут работать зарубежные клиники:

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"Рядом строится ключевой, большой, многофункциональный больничный комплекс, который будет введен уже в следующем году. Приступили и к строительству научного направления медкластера - биотехнологической лаборатории. Начинаем проработку проекта, связанного с медицинским технопарком совместно со "Сколково". Проектируется еще ряд объектов. Можно сказать, что медицинский кластер состоялся. Он будет служить на пользу всей российской медицине - это хороший трансферт технологий, обмен кадрами, опытом".

С ортопедической клиникой Saint Charles Собянин - одной из ведущих клиник Франции, Собянин подписал одно из соглашений, прокомментировав это словами: "Надеюсь, мы положим сегодня начало еще одному новому, интересному сотрудничеству". В "Сколково" французы планируют проводить артроскопические операции, заниматься эндопротезированием, хирургическими коррекциями с применением малоинвазивных технологий. Плановая мощность новой клиники - до 1,5 тысячи операций и 3 тысячи амбулаторных приемов в год. Ввод клиники Saint Charles намечен на 2022 год. Планируется в этом корпусе и размещение онкологического центра Centre Leon Berard (Франция), онкологической клиники Clinica Roman Fernandez (Испания), педиатрической клиники San Joan de Deu (Испания).

Появление Московского международного кластера приблизит москвичам помощь лучших специалистов мирового уровня. Они смогут получать ее, не выезжая из родного города, не заботясь о визах, оплате отелей и соблюдении границ. Иностранные же клиники смогут лечить россиян в столице без российских лицензий, по своим методикам и с использованием своих лекарств. Такое право дает им наш Федеральный закон № 160-ФЗ о создании Международного медицинского кластера, который был принят в июне 2015 года.

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