Собянин заявил о минимальных значениях коронавируса в Москве

Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла минимальных значений всех пиковых периодов. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций", - заявил глава города.

В последние дни количество вновь выявляемых случаев ежедневно находится в пределах 1500. Периодически Москва уходит из лидеров суточной заболеваемости, показатели превышали Санкт-Петербург и Подмосковье.