Светлана Разворотнева: Москвичи добились строительства нового культурно-спортивного центра в Печатниках

Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ, член экспертного совета Уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева сообщила, что новый объект культурно-спортивного центра "Печатники" планируют возвести по улице Полбина вл.37 в срок до 2024 года.

Ранее жители района Печатники просили власти города вернуть в район досуговый центр, который располагался на улице Полбина д.9к3, но был демонтирован из-за строительства нового объекта улично-дорожной сети.

В июне Светлана Разворотнева передала мэру Москвы Сергею Собянина обращение жителей, под которым москвичи собрали более двух тысяч подписей. Городские власти в кратчайшие сроки рассмотрели данный вопрос, так как снесенный в 2020 году культурно-спортивный комплекс был объектом первостепенной важности для района и точкой притяжения для населения всех возрастных категорий.

- По информации, полученной от Департамента градостроительной политики города Москвы, проектирование объекта начнется после внесения его в Адресную инвестиционную программу столицы на 2020-2023 годы, - рассказала Светлана Разворотнева. - Юным жителям столицы не хватает творческих кружков и спортивных секций с хорошим преподавательским составом и всем необходимым инвентарем в шаговой доступности от мест их проживания. Уверена - необходимость строительства новых спортивно-досуговых комплексов поможет решить проблему и предоставит подрастающему поколению все необходимые возможности для всестороннего развития.

Директор ГБУ КСЦ "Печатники" Ирина Лопотынская отметила, что жители района с нетерпением ждут строительства нового досугового центра. В старом комплексе проходили все значимые для района мероприятия и реализовывался ряд социально важных районных и окружных проектов, проводилась большая работа по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и родителей.

Адвокат Денис Куликов отметил, что городским властям необходимо в диалоге с жителями обсуждать решения, которые позволят развивать городскую инфраструктуру и удовлетворят потребности людей.