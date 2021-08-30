У иностранцев в Москве на улице отобрали 7 миллионов рублей

Разбойное нападение произошло во дворе одного из домов на Ленинском проспекте Москвы. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что неизвестные напали на иностранных граждан и, угрожая пистолетом, отобрали у них сумку с деньгами. Ущерб составил более семи миллионов рублей.

Оперативники считают, что нападение было не спонтанным, а заранее спланированным - преступники поджидали людей, которые, видимо, были подпольными перевозчиками денег.

Двоих разбойников задержали оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Москве и УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве при участии сотрудников ФСБ России и Росгвардии. Взяли их на территории Ленинградской области. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Задержанные взяты под стражу.