Уходящее лето в Москве стало вторым из самых жарких

Уходящее лето в столице оказалось вторым в списке самых жарких с начала истории метеорологии города. Об этом сообщает портал Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, средняя температура воздуха летом в столице превышала норму на 3,8 градуса. И благодаря этому лето 2021 года войдет в историю. Оно займет вторую строчку после абсолютного рекордсмена - 2010 года, когда аномалия в температуре воздуха составила 5,1 градуса.

Теплым, с температурой выше нормы на 3 градуса, было и лето 1938, 1972 и 2011 годов. Кстати, так и не побит рекорд самой высокой дневной температуры воздуха для лета, которая составляет 38,2 градуса. Такая жара была 29 июля 2010 года.