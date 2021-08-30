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30.08.2021 13:38
Рубрика: Общество

Уходящее лето в Москве стало вторым из самых жарких

Текст: Ирина Огилько

Уходящее лето в столице оказалось вторым в списке самых жарких с начала истории метеорологии города. Об этом сообщает портал Метеобюро Москвы и области.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По данным метеорологов, средняя температура воздуха летом в столице превышала норму на 3,8 градуса. И благодаря этому лето 2021 года войдет в историю. Оно займет вторую строчку после абсолютного рекордсмена - 2010 года, когда аномалия в температуре воздуха составила 5,1 градуса.

Теплым, с температурой выше нормы на 3 градуса, было и лето 1938, 1972 и 2011 годов. Кстати, так и не побит рекорд самой высокой дневной температуры воздуха для лета, которая составляет 38,2 градуса. Такая жара была 29 июля 2010 года.

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