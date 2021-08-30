В Белгороде осужден пособник террористов

Второй Западный окружной военный суд в Белгороде признал гражданина Таджикистана виновным по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Он уговорил соотечественника вступить в международную террористическую организацию и уехать воевать в Сирию.

- Мужчина также оказывал информационную поддержку запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Он публиковал в своем YouTube-канале ролики с призывами к терроризму и его оправданием, - рассказали РИА Новости в УФСБ по Белгородской области.

Нашли пособника террористов в колонии, где он с 2020 года отбывает срок за публичные призывы к терроризму. По новому делу ему добавили 2,5 года общего режима.