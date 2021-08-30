В Белгороде стартует проект непрерывного IT-образования

Сотни планшетов, ноутбуков, специальные "тележки" для их одномоментной зарядки и раздачи интернет-трафика - все это в последние дни летних каникул доставили в белгородские школы. До этого несколько недель учителя начальных классов обучались преподавать информатику. В Белгородской области 1 сентября с первых классов стартует проект непрерывного IT-образования.

Нововведение, инициированное региональными властями, сначала было воспринято в штыки. Прежде всего родительским сообществом. Первый вице-губернатор региона Евгений Мирошников отмечает, что родительские собрания на эту тему ему пришлось посещать самому, объяснять, в чем смысл новой программы.

- Опасения родителей понятны: они боятся, что ребенок раньше времени увлечется гаджетами, выйдет в интернет. Но давайте будем честны: наши дети уже там, - говорит он. - И хорошо, если мы за ними успеем в изучении возможностей техники и интернета.

И родители стали соглашаться: уже многие видели, как их четырехлетний малыш включает камеру на смартфоне. А новый школьный курс должен научить пользоваться гаджетами во благо.

Программа для обучения в начальной школе составлялась с учетом возрастных особенностей. Учителя, которым во время каникул пришлось обучаться преподаванию новой дисциплины, назвали еще один плюс в ее пользу: дети работают с ноутбуками или планшетами не от звонка до звонка, а лишь часть урока. Ведь помимо гаджетов для них приобрели красочные рабочие тетради, подготовили самые обычные книги, наглядные пособия и физкультминутки.