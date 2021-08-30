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30.08.2021 07:20
Рубрика: Экономика

В ближнем Подмосковье установлены 15 станций контроля воздуха

Текст: Ирина Огилько

В ближнем Подмосковье установлены 15 станций контроля загрязнения воздуха, из них пять уже приступили к работе. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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"В рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, - отметил Петр Бирюков. - В эксплуатацию уже введены пять из них, остальные начнут работать в ближайшее время".

Заммэра пояснил, что новые станции позволят обеспечить контроль качества воздуха и своевременно выявлять загрязнения, которые могут оказать негативное влияние на обстановку в столице.

"Создание единой системы позволит обеспечить сопоставимость данных экологического мониторинга в Москве и области, предотвратить появление противоречивой информации о загрязнении окружающей среды", - подчеркнул Петр Бирюков.

По его словам, современные станции контроля воздуха отличает повышенная надежность. "Каждый объект оснащен новейшим оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода, - рассказал заместитель мэра. - Они способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ".

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что московская система мониторинга сегодня включает 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, три передвижных экологических лаборатории и аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более 120 веществ в воздухе.

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