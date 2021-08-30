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30.08.2021 17:50
Рубрика: Общество

В Иванове задыхающегося пациента восемь часов возили по больницам

Текст: Антон Валагин (Иваново)

Департамент здравоохранения Ивановской области начал служебную проверку по факту длительной диагностики пациента, сообщила пресс-служба ведомства.

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- Сейчас мужчина помещен в 1-ю клиническую городскую больницу, его состояние стабилизировалось, - рассказали в департаменте

Ранее в соцсети появился рассказ о подключенном к кислородной поддержке человеке, которого "скорая" восемь часов возила по разным городским больницам и везде его отказывались госпитализировать из-за "неочевидности клинической картины".

Департамент затребовал данные системы ГЛОНАСС для восстановление полной картины произошедшего, во всех больницах, где побывала "скорая", пройдут врачебные комиссии.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново Халатность врачей

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