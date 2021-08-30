В избиркоме рассказали, как пройдут выборы в сентябре

Все граждане, пришедшие на избирательные участки в Подмосковье, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также индивидуальными ручками для голосования. "Все необходимое будет закуплено в таких количествах, чтобы хватило каждому избирателю", - сообщил председатель Московской областной комиссии Илья Березкин.

В области, напомним, на сегодняшний день насчитывается 5,9 миллиона избирателей. Им в течение трех дней - с 17 по 19 сентября - предстоит избрать депутатов Государственной и Московской областной Дум, а также несколько муниципальных советов депутатов. В эти дни в регионе откроются 4092 избирательных участка и, по словам Березкина, на 97% из них будет организовано видеонаблюдение. А на оставшихся 3%, где традиционное видеонаблюдение по каким-то причинам установить не вышло, поставят видеорегистраторы. "И на этих выборах у нас будет очень много автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней. На участках установят 1,1 тысячи КОИБов", - подчеркивает Березкин.

Будут организованы 12 участков для голосования в СИЗО и 35 - в учреждениях здравоохранения. При этом, уточнил глава Мособлизбиркома, среди этих учреждений пока нет ковидных госпиталей. "Мы отказались от организации временных участков в коронавирусных больницах, но готовы принимать отдельные решения в каждом конкретном случае, если будет запрос из больниц, а главное - разрешение от Роспотребнадзора", - утверждает Илья Березкин. Впрочем, наплыва просьб об организации избирательных участков из ковидных госпиталей в избиркоме не ожидают. Все-таки в этих больницах лежат тяжелые пациенты, которых заботят отнюдь не выборы.

Мособлизбирком не планирует открывать избирательные участки в ковидных госпиталях

А тем, кто проходит лечение дома или не может дойти до участка по каким-то другим причинам, нужно вызвать избирательную комиссию на дом. Для этого можно воспользоваться порталом госуслуг или позвонить в участковую избирательную комиссию. На портале заявки на выездное голосование принимают уже со 2 августа, и на сегодняшний день поступило уже более 15 тысяч обращений. А звонить в УИК можно будет с утра 9 сентября и вплоть до 14.00 19 сентября. "Можно также вызвать избирательную комиссию и в отдаленный населенный пункт", - напоминает Березкин. Также до 13 сентября жители могут подать заявку в систему "Мобильный избиратель", которая дает возможность в дни выборов проголосовать на чужом участке в пределах одного избирательного округа. Здесь механизм заявления чуть шире - помимо портала госуслуг и территориальной избирательной комиссии можно написать заявление в МФЦ. "Мобильный избиратель", напомним, рассчитан на тех, кто в дни выборов не может доехать до своего избирательного участка. К примеру, на полицейских или медиков, которые дежурят на чужих участках.

Подумали и об избирателях с ограниченными возможностями. Таких в области более 400 тысяч человек. Чтобы каждый из них смог проголосовать так же, как и все остальные жители региона, все избирательные участки оборудуют пандусами. На каждом участке обязательно будет расширенная кабина для голосования, куда сможет заехать человек на коляске, а для слабовидящих граждан изготовят информационные таблички с увеличенным шрифтом и приобретут лупы, чтобы человек мог без проблем прочитать избирательный бюллетень.