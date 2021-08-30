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30.08.2021 14:40
Рубрика: Общество

В Коммунарке открылось новое здание школы на 1100 мест

Текст: Любовь Проценко

В канун нового учебного года в поселке Коммунарка открылось новое здание школы № 338. Новостройка на улице Сосенский Стан - настоящий гигант, рассчитанная на 1100 учащихся. Зачислено же в нее пока всего 500 ребят.

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Но это не смущает столичные власти. Школа, что называется, на вырост. "Здесь, на новых территориях бурно развивающихся новых Троицкого и Новомосковского округов Москвы, мы стараемся строить большие школы - на 1100 и больше учащихся, - сказал мэр столицы Сергей Собянин, который сегодня сам приехал посмотреть, в каких условиях предстоит учиться детям. Школа главе города понравилась: "Это учреждение не второго или третьего уровня, - оценил он. - А первоклассная современная школа, - одна из лучших".

И в самом деле, в четырехэтажном корпусе предусмотрены все условия для обучения, физического и эстетического развития школьников с первого по одиннадцатый класс. В первом блоке две секции предназначены для учащихся средней и старшей школы. Классы оборудованы как универсальные, так и специализированные: для занятий живописью, шахматами, лего- конструированием, музыкой и пением, техническим творчеством, домоводством, IT- технологиями и робототехникой. Здесь же размещается и медицинский блок.

Во втором блоке есть столовая, актовый зал, большая библиотека с местами для работы и книгохранилище. Третий блок, с отдельным входом, оборудован для начальных классов. В нем свои гардеробные, кабинеты для уроков и большая рекреационная зона для перемен. Четвертый блок - спортивный. В нем два спортзала - основной и малый, а еще зал хореографии и зал альтернативной физкультуры. Будет и свой школьный музей военно- патриотического воспитания, где ребята смогут больше узнать о Герое Советского союза Александре Авдееве, имя которого носит их школа N 338. Отлично оборудован и школьный двор. Его спортивное ядро позволит ребятам заниматься на свежем воздухе баскетболом, волейболом, футболом, бегом на беговой дорожке, а также прыжками и метанием мяча.

Собянин напомнил, что за последние десять лет в столице построено 430 новых школ и детских садов. Причем, каждая десятая из них - в Новой Москве. "В этих современных зданиях будет комфортно учить и учиться", - заключил мэр.

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